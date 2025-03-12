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Стало известно, зачем сборная России проводит матчи в условиях бана

Сегодня, 12:51

Источник раскрыл один из мотивов проведения товарищеских матчей сборной России в условиях изоляции.

РФС проводит матчи в том числе для того, чтобы получать от УЕФА выплаты за игры сборной. Этих денег Россия не лишена.

«Речь идет о монетизации медиаправ. Эту опцию УЕФА не убирал для РФС после отстранения российских сборных от соревнований. В год УЕФА максимально может перечислять до 800 миллионов рублей за товарищеские матчи сборной России. Эта сумма зависит от количества проведенных игр – до десяти матчей, и исключительно с национальными сборными, входящими в рейтинг ФИФА. Если же команда проводит меньше игр, УЕФА вправе уменьшить сумму медиаправ.

Источник в РФС подтвердил получение средств от УЕФА за прошлые игры в качестве аванса в 2021 и 2022 годах за цикл 2022–2028-й. Еще часть средств поступила в РФС в прошлом году.

Финансовая сторона также одна из причин того, что сборная России играет официальные товарищеские матчи. В начале октября у сборной сорвался товарищеский матч с командой Пакистана. В Федерации футбола Пакистана заявили, что не могут сыграть с Россией в октябре из-за организационных проблем, отметив, что ведут переговоры о проведении матча в ноябре с «неофициальной сборной Пакистана». Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, что играть с такой командой нет смысла», – написал «РБК Спорт».

  • Сборная России отстранена с 2022 года.
  • Команда проводит только товарищеские матчи.
  • На 2025 год подтверждены матчи России с Гренадой, Замбией, Беларусью и Нигерией.

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
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