Кордоба отказался стать постоянным капитаном «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что его не привлекает идея стать постоянным капитаном «быков».

«Стать капитаном после ухода Сперцяна? Меня это привлекает, мне не интересна повязка капитана. Для меня важно, чтобы вся команда продолжила выступать хорошо и добивалась результата. Повязку можно отдать кому угодно в команде, я продолжу упорно работать независимо от этого», – сказал Кордоба.