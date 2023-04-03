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    Евсеев озвучил свою позицию по СВО на Украине

    Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев объяснил, почему поддерживает проведение специальной военной операции на Украине.

    «Какие мысли были 24 февраля? У меня нормальные мысли были, потому что я знал обстановку в Донбассе. Восемь лет там не обращали внимание, а тут сразу обратили.

    Я очень сильно поддерживаю. Если я раньше к военным относился нейтрально, то сейчас двумя руками за. Я всегда буду снимать шляпу перед этими людьми, которые там находятся. Я патриот своей страны.

    У меня есть много знакомых и друзей, они совершенно по-другому видят эту ситуацию, но для меня все так. Если это случилось, то я до конца должен поддерживать страну», – сказал Евсеев.

    • «Шинник» занимает 8-е место в таблице Первой лиги.
    • Евсеев в команде с 2021 года.

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    Источник: ютуб-канал «Фабрика Футбола»

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    03.04.2023 22:49
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5649

      Дядя Серёжа 6 часов назад

      Вадим молодец, а чубы и прочубы пусть заткнутся.

      2
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      Рейтинг: +6357

      Давид59 9 часов назад

      В конце этих откровений, логично было бы записаться добровольцем. А так, как-то всё это "стокгольмским синдромом" попахивает.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5649

      Дядя Серёжа > Давид59 6 часов назад

      Провокатор

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +984

      Krics > Давид59 6 часов назад

      Вадим высказал свое отношение откровенно,а ты чего не запишется добровольцем не важно на чью сторону,херой инета,ихмо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6344

      Добрый Бобер 11 часов назад

      Исторический факт - более 50% жителей Берлина весной 1945 года не находили причинно-следственной связи между действиями гитлеровской армии и бомбежками их родного города союзниками, настолько они были уверены в правильности действий руководства своей страны.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6357

      Давид59 > Добрый Бобер 9 часов назад

      Намного более 50%

      0
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 15 часов назад

      " У меня есть МНОГО знакомых и друзей, они совершенно по другому видят эту ситуацию..."
      Не добавить , не убавить.

      2
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      Рейтинг: +3857

      fakeid 17 часов назад

      а где? https://bombardir.ru/profile/394306

      неужели интернет-бойца в окоп забрали? иначе уже давно вылез бы сюда.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11415

      alp > fakeid 17 часов назад

      мамка телефон отобрала за двойки

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1034

      Таврида > fakeid 16 часов назад

      Это непотопляемое, наверное после воскресной пьянки еще не проспалось.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4495

      Oldtrafford83 > fakeid 9 часов назад

      Видать придумывает новый ник нейм, там ума не много поэтому скоро этот терпила появится))

      1
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      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 > fakeid 8 часов назад

      Ты то вылезла, помойное животное

      0
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      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 > fakeid 8 часов назад

      ПРОМКВАСОВСКАЯ шавка это вы моя дорогая вас он содержит т.е. питерскую помойку и паспартишки шалунишкам тоже покупает, впрочем как и медальки и звездочки, а вы глупышки радуетесь, думаете что правда выиграли, так при таком ПРОМКВАСОВСКОМ судействе стыдно не выигрывать

      0
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      Рейтинг: +3857

      fakeid > Suvorov51 8 часов назад

      о, как захрюкала шафка! молодец, слушаешься) гы-гы-гы!

      3
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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 18 часов назад

      Вадим, тем, кто совершенно по-другому видят ситуацию, озвучь свою нетленку.

      4
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      Рейтинг: +44

      A7XKOLYAN93 > DOCTOR PENALTY 18 часов назад

      А где логика если другие по другому видят?)

      1
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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY > A7XKOLYAN93 6 часов назад

      Одна ублюдочная организация (ФБК) везде заявляла, что борется с коррупцией, а по факту взяли и взорвали человека в Питере. Где здесь логика? Они видят ситуацию по-другому, мрази. (Если я неправильно тебя понял, то расшифруй, пож-та, свои слова.)

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