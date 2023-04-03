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Евсеев озвучил свою позицию по СВО на Украине

3 апреля 2023, 22:49
11

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев объяснил, почему поддерживает проведение специальной военной операции на Украине.

«Какие мысли были 24 февраля? У меня нормальные мысли были, потому что я знал обстановку в Донбассе. Восемь лет там не обращали внимание, а тут сразу обратили.

Я очень сильно поддерживаю. Если я раньше к военным относился нейтрально, то сейчас двумя руками за. Я всегда буду снимать шляпу перед этими людьми, которые там находятся. Я патриот своей страны.

У меня есть много знакомых и друзей, они совершенно по-другому видят эту ситуацию, но для меня все так. Если это случилось, то я до конца должен поддерживать страну», – сказал Евсеев.

  • «Шинник» занимает 8-е место в таблице Первой лиги.
  • Евсеев в команде с 2021 года.

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Источник: ютуб-канал «Фабрика Футбола»
Россия. Первая лига Шинник Евсеев Вадим
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1680551674
Вадим, тем, кто совершенно по-другому видят ситуацию, озвучь свою нетленку.
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VVM1964
1680554055
Комментарий удален.
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Добрый Бобер
1680575203
Исторический факт - более 50% жителей Берлина весной 1945 года не находили причинно-следственной связи между действиями гитлеровской армии и бомбежками их родного города союзниками, настолько они были уверены в правильности действий руководства своей страны.
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Давид59
1680583083
В конце этих откровений, логично было бы записаться добровольцем. А так, как-то всё это "стокгольмским синдромом" попахивает.
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Дядя Серёжа
1680594107
Вадим молодец, а чубы и прочубы пусть заткнутся.
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