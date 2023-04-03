Евсеев озвучил свою позицию по СВО на Украине

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев объяснил, почему поддерживает проведение специальной военной операции на Украине.

«Какие мысли были 24 февраля? У меня нормальные мысли были, потому что я знал обстановку в Донбассе. Восемь лет там не обращали внимание, а тут сразу обратили.

Я очень сильно поддерживаю. Если я раньше к военным относился нейтрально, то сейчас двумя руками за. Я всегда буду снимать шляпу перед этими людьми, которые там находятся. Я патриот своей страны.

У меня есть много знакомых и друзей, они совершенно по-другому видят эту ситуацию, но для меня все так. Если это случилось, то я до конца должен поддерживать страну», – сказал Евсеев.