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    В «Урале» прокомментировали приговор Влута к 2,5 годам тюрьмы

    Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на решение суда Харлема приговорить нападающего Рая Влута у 2,5 годам тюрьмы.

    «Это еще ни о чем не говорит, он готовится к матчам, будет играть. На игре за «Урал» это никак не отразится», — сказал Иванов.

    • Влут в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
    • В результате аварии погиб 4-летний ребенок.

    Еще одного голландца из РПЛ судят на родине: много выпил, устроил смертельное ДТП на скорости 203 км/ч и врал клубу

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.04.2023 14:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +108

      Slavan52 3 апреля, 16:34

      Оставить в России отбывать срок. Условно. А затем по половинке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1560

      zarsm 3 апреля, 15:12

      Ясно, защищает конченого человека

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Аndrew > zarsm 3 апреля, 15:17

      А что, только Пищевику можно?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +403

      Боцман52 > Аndrew 22 часа назад

      Промеса пока не осудили. Он пока еще подозреваемый.

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