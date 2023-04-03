В «Урале» прокомментировали приговор Влута к 2,5 годам тюрьмы

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на решение суда Харлема приговорить нападающего Рая Влута у 2,5 годам тюрьмы.

«Это еще ни о чем не говорит, он готовится к матчам, будет играть. На игре за «Урал» это никак не отразится», — сказал Иванов.

Влут в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии погиб 4-летний ребенок.

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