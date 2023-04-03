Конате: «Выигрываем, чтобы Кадыров был рад. Кто бы не хотел «Мерседес»?»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о мотивации команды.

– Общались когда-нибудь с Рамзаном Кадыровым?

– Я видел его лишь один раз – он на тренировку приезжал. Его все знают, он очень хороший человек, президент. Стараемся всегда выигрывать, чтобы он был рад.

– Он часто делал игрокам дорогие подарки – машины или еще что-то.

– Да? Я не знал про это. Я еще тут, брат, ничего не получил, ха-ха.

Если это правда, то вот, я тут, не забудьте про меня, ха-ха. Брат, кто бы не хотел иметь «Мерседес»?