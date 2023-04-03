Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Конате: «Выигрываем, чтобы Кадыров был рад. Кто бы не хотел «Мерседес»?»

    Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о мотивации команды.

    – Общались когда-нибудь с Рамзаном Кадыровым?

    – Я видел его лишь один раз – он на тренировку приезжал. Его все знают, он очень хороший человек, президент. Стараемся всегда выигрывать, чтобы он был рад.

    – Он часто делал игрокам дорогие подарки – машины или еще что-то.

    – Да? Я не знал про это. Я еще тут, брат, ничего не получил, ха-ха.

    Если это правда, то вот, я тут, не забудьте про меня, ха-ха. Брат, кто бы не хотел иметь «Мерседес»?

    • Кадыров – почетный президент «Ахмата».
    • Конате выступает за клуб с 2021 года.
    • Он собирается получить российский паспорт.

    Новости по теме
    Уникальность этого сезона РПЛ – куча тренерских отставок. Только семь клубов играют с прежними тренерами 1
    Слуцкий назвал игрока «Спартака» чемпионом мира по затягиванию времени 10
    Игрок «Ахмата» назвал российский футбол театром абсурда 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2023 09:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +464

      aldo conte 3 апреля, 10:05

      Чечня богатая, пол России у неё на содержании. Нашему Мухосранску хотя бы пару крошек от щедрот Кадырова, чтобы асфальт на центральной улице положить, а то после зимы из-за ям проехать невозможно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1034

      Таврида 3 апреля, 09:35

      Хи-хи, ха-ха, чувствуется твердая агентская рука Селюка.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1408

      Hoahin > Таврида 3 апреля, 09:44

      Там Селюк кажется и получку за него получает, если тот себе мерседес позволить не может, играя в РПЛ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1034

      Таврида > Hoahin 3 апреля, 10:53

      Селюк так Таврию развалил, нафаршировал клуб СВОИМИ темнокожими ничтожествами, те прославились только демонстрациями пениса перед работницами клуба.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 