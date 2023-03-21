Лучший бомбардир «Ахмата» может получить паспорт РФ: у него уже есть два гражданства

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате может получить российское гражданство, заявил агент футболиста Дмитрий Селюк.

«Если есть российский паспорт, то гражданин России не имеет права разорвать контракт или приостановить его. Поэтому для клубов, конечно, лучше, чтобы иностранец был россиянином.

Но мне странно, что условный Гарре собирается получить паспорт. Это ведь происходит после того, когда ты пять лет прожил в стране. А он только подписал контракт. Это ведь нарушение! Гражданство не нужно просто раздавать кому ни попадя, нужно выполнять определeнные процедуры.

А вот моему Конате сам бог велел получить паспорт. У него жена русская, ребeнок – тоже. Он говорит по-русски, живeт больше пяти лет здесь. У него пока ещe нет российского паспорта, но, думаю, что в ближайшее время появится.

А эти? Они же вообще по-русски не говорят. Как им вообще дают паспорта? Паспорта они получают, деньги получают большие, а вот играют всe хуже и хуже. Уже «Динамо» и ЦСКА проиграли», – сказал Селюк.