«Больно. Хотели сыграть на ноль»: Гогниев – после 0:6 от «Краснодара»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подытожил матч 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:6).

«После удаления все стало ясно. Тем более, мы уже перестроились, первый тайм закончили со счетом 0:1, а на второй вышли — и сразу пропустили нелепый гол.

Психологически, конечно, все это довлеет, просто сломало. Потом у нас уже был проходной двор, могли и больше пропустить. Что касается тактических вещей — «Краснодар» ничем не удивил, мы знали, что у соперника быстрые нападающие, мы с ними просто не справились. Не справились с борьбой. Поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой.

Удаление? Я не смотрел момент, но, если VAR смотрел, значит, красная карточка была. Да и тут обсуждать что-то, вдесятером... «Краснодар» на данный момент намного сильнее, чем мы. Это очень сказалось. Больно. Второй матч подряд — красная карточка, надо что-то с этим делать, в любом случае, должна быть холодная голова, все можно изменить.

В прошлый раз играли с «Краснодаром» практически молодежью, проиграли 1:3, и такого, как сегодня, не было. С этим тоже надо что-то делать. Я перед матчем говорил, что мы хотим сыграть на ноль, а получилось так, как получилось. Все равно, значит, это испытание для нас. Не все с этим справятся, но мы тренерским штабом точно справимся. Двигаемся дальше, посмотрим, что будет впереди», – сказал Гогниев.