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    «Больно. Хотели сыграть на ноль»: Гогниев – после 0:6 от «Краснодара»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подытожил матч 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:6).

    «После удаления все стало ясно. Тем более, мы уже перестроились, первый тайм закончили со счетом 0:1, а на второй вышли — и сразу пропустили нелепый гол.

    Психологически, конечно, все это довлеет, просто сломало. Потом у нас уже был проходной двор, могли и больше пропустить. Что касается тактических вещей — «Краснодар» ничем не удивил, мы знали, что у соперника быстрые нападающие, мы с ними просто не справились. Не справились с борьбой. Поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой.

    Удаление? Я не смотрел момент, но, если VAR смотрел, значит, красная карточка была. Да и тут обсуждать что-то, вдесятером... «Краснодар» на данный момент намного сильнее, чем мы. Это очень сказалось. Больно. Второй матч подряд — красная карточка, надо что-то с этим делать, в любом случае, должна быть холодная голова, все можно изменить.

    В прошлый раз играли с «Краснодаром» практически молодежью, проиграли 1:3, и такого, как сегодня, не было. С этим тоже надо что-то делать. Я перед матчем говорил, что мы хотим сыграть на ноль, а получилось так, как получилось. Все равно, значит, это испытание для нас. Не все с этим справятся, но мы тренерским штабом точно справимся. Двигаемся дальше, посмотрим, что будет впереди», – сказал Гогниев.

    • «Химки» идут в зоне вылета.
    • Гогниев в команде с осени.
    • Это его 1-й тренерский опыт в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    02.04.2023 17:02
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 2 апреля, 20:12

      МОЛОДЦЫ БЫКИ!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +19365

      Cleaner 2 апреля, 19:57

      ТРЕНЕР Гогниев???????????????????? РЖУ НИ МОГУ!!!...)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6409

      Enter2006 2 апреля, 18:24

      - Больно мне, больно,
      - Не унять эту злую боль.
      - Всё на ноуте как играть с Краснодаром, но я забыл пароль! )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Марк Аврелий! 2 апреля, 18:21

      Ну, дык вы и сыграли на ноль! Ни одного не забили

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +857

      АКМ-74У > Марк Аврелий! 2 апреля, 21:08

      Да, Химки выполнили поставленную себе задачу, а Краснодар свою.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +772

      эд100 2 апреля, 18:18

      после «Больно. Хотели сыграть на ноль»..., даже читать не стал. Всех цирковых судей и подобные команды с юмористами во главе в тыл Российского футбола, во вторую лигу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Bozigit 2 апреля, 17:44

      Команда ни какая

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +698

      Forvard47 2 апреля, 17:05

      Так в чем проблема на 0 вы и сыграли? задачу выполнили!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +21105

      derrik2000 2 апреля, 17:04

      "Я перед матчем говорил, что мы хотим сыграть на ноль"

      Так радуйся: всё получилось, как задумал.
      0-6!

      6
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      ...
      Рейтинг: +3856

      fakeid > derrik2000 2 апреля, 17:25

      гы-гы)

      1
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