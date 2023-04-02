Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Больно. Хотели сыграть на ноль»: Гогниев – после 0:6 от «Краснодара»

«Больно. Хотели сыграть на ноль»: Гогниев – после 0:6 от «Краснодара»

2 апреля 2023, 17:02
7

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подытожил матч 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:6).

«После удаления все стало ясно. Тем более, мы уже перестроились, первый тайм закончили со счетом 0:1, а на второй вышли — и сразу пропустили нелепый гол.

Психологически, конечно, все это довлеет, просто сломало. Потом у нас уже был проходной двор, могли и больше пропустить. Что касается тактических вещей — «Краснодар» ничем не удивил, мы знали, что у соперника быстрые нападающие, мы с ними просто не справились. Не справились с борьбой. Поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой.

Удаление? Я не смотрел момент, но, если VAR смотрел, значит, красная карточка была. Да и тут обсуждать что-то, вдесятером... «Краснодар» на данный момент намного сильнее, чем мы. Это очень сказалось. Больно. Второй матч подряд — красная карточка, надо что-то с этим делать, в любом случае, должна быть холодная голова, все можно изменить.

В прошлый раз играли с «Краснодаром» практически молодежью, проиграли 1:3, и такого, как сегодня, не было. С этим тоже надо что-то делать. Я перед матчем говорил, что мы хотим сыграть на ноль, а получилось так, как получилось. Все равно, значит, это испытание для нас. Не все с этим справятся, но мы тренерским штабом точно справимся. Двигаемся дальше, посмотрим, что будет впереди», – сказал Гогниев.

  • «Химки» идут в зоне вылета.
  • Гогниев в команде с осени.
  • Это его 1-й тренерский опыт в РПЛ.

Еще по теме:
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче 2
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Краснодар Химки Гогниев Спартак
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1680444291
"Я перед матчем говорил, что мы хотим сыграть на ноль" Так радуйся: всё получилось, как задумал. 0-6!
Ответить
Bozigit
1680446671
Команда ни какая
Ответить
эд100
1680448724
после «Больно. Хотели сыграть на ноль»..., даже читать не стал. Всех цирковых судей и подобные команды с юмористами во главе в тыл Российского футбола, во вторую лигу.
Ответить
Марк Аврелий!
1680448898
Ну, дык вы и сыграли на ноль! Ни одного не забили
Ответить
Enter2006
1680449048
- Больно мне, больно, - Не унять эту злую боль. - Всё на ноуте как играть с Краснодаром, но я забыл пароль! )))
Ответить
Бугимен
1680455530
МОЛОДЦЫ БЫКИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Главные новости
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
3
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
3
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Все новости
Все новости
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
2
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
3
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
1
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
111
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+