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  • Гогниев: «Не могу после 0:6 от «Краснодара» сказать: «Ну все, я пошел»

Гогниев: «Не могу после 0:6 от «Краснодара» сказать: «Ну все, я пошел»

2 апреля 2023, 16:31
11

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о возможной отставке после матча 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:6).

«Хочется извиниться. В Турцию мы улетели наигрывать угловые, штрафные. Я с командой до конца. У нас есть руководители. Наверное, виноват тренер.

Отставка? Я не могу оставить ребят. Я ответственный за это. Я набрал этих футболистов. Я не могу проиграть 0:6 и сказать: «Ну всe, я тут наворотил, я пошeл. Если руководство решит меня уволить, я приму это. Но если я в это ввязался, надо довести дело до конца», – сказал тренер.

  • «Химки» идут в зоне вылета.
  • Гогниев в команде с осени.
  • Это его 1-й тренерский опыт в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Химки Гогниев Спартак
Комментарии (11)
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Slavan52
1680442629
До конца уже довел, можешь уходить с чистой душой
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mihail200606
1680443112
Да уже давно пора...на выход
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ароба
1680443315
Настоящий мужик уже давно ушел
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derrik2000
1680443837
"В Турцию мы улетели наигрывать угловые, штрафные." Во-во! Для Гогниева стало неприятным открытием, что и сейчас кроме угловых и штрафных команды ещё бегают по определённым тактическим схемам с мячом по полю. "Но если я в это ввязался, надо довести дело до конца" Как здесь не вспомнить слова Незнайки, которые он произнёс в разговоре с Винтиком и Шпунтиком, когда просил их научить водить машину: "Вот увидишь, теперь до конца доведу. До самого-самого конца." )))
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Skull_Boy
1680443956
Как и писал ранее ваше место Гогниев в зоопарке
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Таврида
1680444858
Всем все ясно: Гогниев - физрук, Химки - в пердив, а как хорошо начинали...
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Bozigit
1680446644
Нужно было 0:7 )
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Красногвардейчик
1680446648
А ты соберись с духом, и иди на йух)))
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Enter2006
1680448227
Ты в Турцию улетел первее всех с Садыговым младшим, его наигрывать. И что мы от него увидели? Тупорылось на завершении атаки от паса Руденко и позже падение на задницу во вратарской зоне вместо приёма мяча ? "надо довести дело до конца" - получается на 100%! Видимо задача - опустить команду в пердив. Справляешься, ху-ле!
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эд100
1680448362
доведи до конца, правильно. вперёд в первую лигу. а там поднапрячься, и даёшь вторую!
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