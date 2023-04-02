Гогниев: «Не могу после 0:6 от «Краснодара» сказать: «Ну все, я пошел»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о возможной отставке после матча 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:6).

«Хочется извиниться. В Турцию мы улетели наигрывать угловые, штрафные. Я с командой до конца. У нас есть руководители. Наверное, виноват тренер.

Отставка? Я не могу оставить ребят. Я ответственный за это. Я набрал этих футболистов. Я не могу проиграть 0:6 и сказать: «Ну всe, я тут наворотил, я пошeл. Если руководство решит меня уволить, я приму это. Но если я в это ввязался, надо довести дело до конца», – сказал тренер.