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    Гогниев: «Не могу после 0:6 от «Краснодара» сказать: «Ну все, я пошел»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о возможной отставке после матча 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:6).

    «Хочется извиниться. В Турцию мы улетели наигрывать угловые, штрафные. Я с командой до конца. У нас есть руководители. Наверное, виноват тренер.

    Отставка? Я не могу оставить ребят. Я ответственный за это. Я набрал этих футболистов. Я не могу проиграть 0:6 и сказать: «Ну всe, я тут наворотил, я пошeл. Если руководство решит меня уволить, я приму это. Но если я в это ввязался, надо довести дело до конца», – сказал тренер.

    • «Химки» идут в зоне вылета.
    • Гогниев в команде с осени.
    • Это его 1-й тренерский опыт в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.04.2023 16:31
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +772

      эд100 2 апреля, 18:12

      доведи до конца, правильно. вперёд в первую лигу. а там поднапрячься, и даёшь вторую!

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      Рейтинг: +6409

      Enter2006 2 апреля, 18:10

      Ты в Турцию улетел первее всех с Садыговым младшим, его наигрывать.
      И что мы от него увидели? Тупорылось на завершении атаки от паса Руденко и позже падение на задницу во вратарской зоне вместо приёма мяча ?

      "надо довести дело до конца" - получается на 100%! Видимо задача - опустить команду в пердив. Справляешься, ху-ле!

      0
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      Рейтинг: +2109

      Красногвардейчик 2 апреля, 17:44

      А ты соберись с духом, и иди на йух)))

      1
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      Рейтинг: +2175

      Bozigit 2 апреля, 17:44

      Нужно было 0:7 )

      0
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      Рейтинг: +1034

      Таврида 2 апреля, 17:14

      Всем все ясно: Гогниев - физрук, Химки - в пердив, а как хорошо начинали...

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      Рейтинг: +14402

      Skull_Boy 2 апреля, 16:59

      Как и писал ранее ваше место Гогниев в зоопарке

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      Рейтинг: +21105

      derrik2000 2 апреля, 16:57

      "В Турцию мы улетели наигрывать угловые, штрафные."

      Во-во!
      Для Гогниева стало неприятным открытием, что и сейчас кроме угловых и штрафных команды ещё бегают по определённым тактическим схемам с мячом по полю.

      "Но если я в это ввязался, надо довести дело до конца"

      Как здесь не вспомнить слова Незнайки, которые он произнёс в разговоре с Винтиком и Шпунтиком, когда просил их научить водить машину: "Вот увидишь, теперь до конца доведу. До самого-самого конца." )))

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      Рейтинг: +3856

      fakeid 2 апреля, 16:49

      одно хорошее дело он ещё может сделать, отодрав в мае спартак. к тому моменту зенит уже будет чемпионом, спартаг будет на своём привычном 7 месте, а химки вылетят, и им терять нечего, но красиво хлопнут дверью. даже, пожалуй, поставлю на них в этой игре.

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      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 > fakeid 2 апреля, 18:09

      Помнит питерская помойка, что спаслись за счет судейства, Химки вас кутафили. а ты милая все не успокоишся и всего вспоминаешь Великий клубмосковский Спартак, да он велик и вам(помойке) ох как много покупать звездочек и медальонов

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      Рейтинг: +3856

      fakeid > Suvorov51 2 апреля, 18:12

      спортаг - велик? велосипед? а мне казалось, что свенарнег)

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      Рейтинг: +8152

      nik55 > fakeid 2 апреля, 18:54

      отодрать можно только тебя

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      Рейтинг: +3856

      fakeid > nik55 2 апреля, 18:57

      в прошлом туре оренбург цинично, на классе, отодрал спартаг. ну, если вдруг у тебя провалы в памяти - то напоминаю)

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      Рейтинг: +42

      ароба 2 апреля, 16:48

      Настоящий мужик уже давно ушел

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      Рейтинг: +7763

      mihail200606 2 апреля, 16:45

      Да уже давно пора...на выход

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