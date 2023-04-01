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    «Запорол все моменты»: Быстров недоволен форвардом «Спартака» в матче с «Ахматом»

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров подытожил матч 21-го тура РПЛ между москвичами и «Ахматом» (0:0).

    «Огненный матч, «Спартаку» помешал Гиорги Шелия. Если бы «Спартак» весь матч провeл с таким настроем, как во втором тайме, они бы дожали «Ахмат».

    В принципе, все молодцы, тяжeлый матч. Арбитр, на мой взгляд, справился с тяжeлым судейством, потому что «Спартак» очень тяжело судить.

    Александр Соболев, как ни старался, к сожалению, все моменты запорол», – сказал Быстров.

    • У «Спартака» 1 победа в последних 5 матчах.
    • «Спартак» и «Ахмат» не играли 0:0 в очных матчах с 2013 года.
    • Москвичи остались на 3-м месте в таблице.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    01.04.2023 18:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +727

      egor tikhonov 2 апреля, 08:45

      не устану повторять - Саня только всё запарывает(( это видно весь сезон. максимум на замену его можно...

      0
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      Рейтинг: +101165

      zigbert 1 апреля, 22:37

      Тут придется перечислять всех игроков Спартака которые били по воротам Ахмата.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2351

      alefreddy 1 апреля, 22:12

      не только он все коряги кроме Бальде в створ попасть не могут только за голову хватаются

      1
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      Рейтинг: +14071

      Алексей З 1 апреля, 21:36

      Соболь просто отстой. Сплошной брак.

      1
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      ...
      Рейтинг: +952

      AЛЕКС73 > Алексей З 2 апреля, 07:12

      на лавку срочно,для лечения посадить )))

      0
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      Рейтинг: +5810

      ySS 1 апреля, 19:54

      Тяжело Соболеву без Промеса

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      FCSpartakM 1 апреля, 19:16

      Тот матч, когда просто не удалось забить. Ну и Ахмат хз вообще так высоко идет, играя так трусливо. Во втором тайме даже к воротам не подходили, не то чтобы ударить

      2
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      Рейтинг: +1386

      Taps > FCSpartakM 1 апреля, 19:52

      Согласен, Соболь трусливо и дебильно играл.

      1
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      Рейтинг: +2979

      Play 1 апреля, 19:16

      А когда он по другому играл

      0
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      Рейтинг: +4154

      raritet 1 апреля, 19:00

      Самое сложное играть вот с такими автобусами. Многие тренеры придумывают всякие схемы как растащить автобус, но увы не у всех это получается. Кстати , в свое время Спалетти удачно использовал автобус против команд, с которыми Зенит мог бы играть , казалось с позиции силы. И это у него получалось. Здесь видимо у Абаскаля нет еще достаточного опыта для борьбы с командами сидящими глухо в обороне.

      1
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      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) 1 апреля, 18:59

      Дельфин взялся за старое. Валился сегодня постоянно от дуновения ветерка. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +3885

      lordmrv > ПалкоВводецъ (returned) 1 апреля, 19:43

      можно конкретики? когда, где? а то вы как все *****, бзнули в муку, а толку ****.

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      Рейтинг: +33933

      VVM1964 1 апреля, 18:58

      Согласен на все 100 !(

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