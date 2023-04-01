«Запорол все моменты»: Быстров недоволен форвардом «Спартака» в матче с «Ахматом»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров подытожил матч 21-го тура РПЛ между москвичами и «Ахматом» (0:0).
«Огненный матч, «Спартаку» помешал Гиорги Шелия. Если бы «Спартак» весь матч провeл с таким настроем, как во втором тайме, они бы дожали «Ахмат».
В принципе, все молодцы, тяжeлый матч. Арбитр, на мой взгляд, справился с тяжeлым судейством, потому что «Спартак» очень тяжело судить.
Александр Соболев, как ни старался, к сожалению, все моменты запорол», – сказал Быстров.
- У «Спартака» 1 победа в последних 5 матчах.
- «Спартак» и «Ахмат» не играли 0:0 в очных матчах с 2013 года.
- Москвичи остались на 3-м месте в таблице.
Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова