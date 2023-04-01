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  • «Запорол все моменты»: Быстров недоволен форвардом «Спартака» в матче с «Ахматом»

«Запорол все моменты»: Быстров недоволен форвардом «Спартака» в матче с «Ахматом»

1 апреля 2023, 18:46
12

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров подытожил матч 21-го тура РПЛ между москвичами и «Ахматом» (0:0).

«Огненный матч, «Спартаку» помешал Гиорги Шелия. Если бы «Спартак» весь матч провeл с таким настроем, как во втором тайме, они бы дожали «Ахмат».

В принципе, все молодцы, тяжeлый матч. Арбитр, на мой взгляд, справился с тяжeлым судейством, потому что «Спартак» очень тяжело судить.

Александр Соболев, как ни старался, к сожалению, все моменты запорол», – сказал Быстров.

  • У «Спартака» 1 победа в последних 5 матчах.
  • «Спартак» и «Ахмат» не играли 0:0 в очных матчах с 2013 года.
  • Москвичи остались на 3-м месте в таблице.

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Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Быстров Владимир Соболев Александр
Комментарии (12)
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oyabun
1680364657
А Николсон не запорол? Да вся команда паршиво сыграла, что тут на одного Соболева пенять?
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VVM1964
1680364701
Согласен на все 100 !(
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raritet
1680364848
Самое сложное играть вот с такими автобусами. Многие тренеры придумывают всякие схемы как растащить автобус, но увы не у всех это получается. Кстати , в свое время Спалетти удачно использовал автобус против команд, с которыми Зенит мог бы играть , казалось с позиции силы. И это у него получалось. Здесь видимо у Абаскаля нет еще достаточного опыта для борьбы с командами сидящими глухо в обороне.
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Play
1680365778
А когда он по другому играл
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FCSpartakM
1680365798
Тот матч, когда просто не удалось забить. Ну и Ахмат хз вообще так высоко идет, играя так трусливо. Во втором тайме даже к воротам не подходили, не то чтобы ударить
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ySS
1680368091
Тяжело Соболеву без Промеса
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alefreddy
1680376332
не только он все коряги кроме Бальде в створ попасть не могут только за голову хватаются
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zigbert
1680377853
Тут придется перечислять всех игроков Спартака которые били по воротам Ахмата.
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egor tikhonov
1680414314
не устану повторять - Саня только всё запарывает(( это видно весь сезон. максимум на замену его можно...
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