«Запорол все моменты»: Быстров недоволен форвардом «Спартака» в матче с «Ахматом»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров подытожил матч 21-го тура РПЛ между москвичами и «Ахматом» (0:0).

«Огненный матч, «Спартаку» помешал Гиорги Шелия. Если бы «Спартак» весь матч провeл с таким настроем, как во втором тайме, они бы дожали «Ахмат».

В принципе, все молодцы, тяжeлый матч. Арбитр, на мой взгляд, справился с тяжeлым судейством, потому что «Спартак» очень тяжело судить.

Александр Соболев, как ни старался, к сожалению, все моменты запорол», – сказал Быстров.