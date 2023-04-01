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    «Нужно срочно подойти в магазин»: Дивеев рассказал, как попал в «Уфу» благодаря встрече в «Пятерочке»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев раскрыл обстоятельства своего перехода в «Уфу».

    «Да, я воспитанник башкирского футбола. Сначала занимался в СДЮСШОР, потом понял, что там некуда расти, нужно уходить в «Уфу», которая как раз вышла в РПЛ. Мы с отцом решили, что нужно идти в команду «Уфы» 1999 года.

    Мой папа встретился с Газизовым в «Пятeрочке»? Да, это правда, помню это. Не помню, «Перекрeсток» или «Пятeрочка», прям около моего дома.

    Я в этот момент играл в футбол, не помню, сколько мне было, 15-16 лет. Батя пошeл в магазин за молоком и прочим, как всегда, дефолтная тема.

    Мне звонят по телефону, мама или папа, не помню, и говорят, что нужно срочно подойти в магазин. Смотрю, там стоит Шамиль Камилович и батя.

    Батя тогда сказал: «вот Шамиль Камилович, президент «Уфы», ответственный за всех, ответственный за весь детский футбол в Уфе».

    Камилыч мне сразу: «Чe, к нам придeшь?». Я говорю: «давайте». Они обменялись телефонами, мы созвонились с тренером, тогда им был Макич Микаелян. Мы договорились.

    Самое смешное, я недели полторы не мог туда пойти. Меня трясло: новый коллектив, новый тренер. Думаешь: «как, что и куда?».

    Папа потом по-русски говорит: «Давай, дуй туда». Начал тренироваться с командой 1999 года, недели две провeл, потом была игра с дублем, куда меня забрали.

    Папа с Газизовым встретились случайно. Они знакомы были, давно ещe, с 90-х годов», – рассказал Дивеев.

    • Футболист ушел из «Уфы» в ЦСКА в 2019 году.
    • В сборную России он вызывается с 2020-го.
    • Сообщалось, что Дивеева хочет купить «Наполи».

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    01.04.2023 09:40
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