«Нужно срочно подойти в магазин»: Дивеев рассказал, как попал в «Уфу» благодаря встрече в «Пятерочке»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев раскрыл обстоятельства своего перехода в «Уфу».

«Да, я воспитанник башкирского футбола. Сначала занимался в СДЮСШОР, потом понял, что там некуда расти, нужно уходить в «Уфу», которая как раз вышла в РПЛ. Мы с отцом решили, что нужно идти в команду «Уфы» 1999 года.

Мой папа встретился с Газизовым в «Пятeрочке»? Да, это правда, помню это. Не помню, «Перекрeсток» или «Пятeрочка», прям около моего дома.

Я в этот момент играл в футбол, не помню, сколько мне было, 15-16 лет. Батя пошeл в магазин за молоком и прочим, как всегда, дефолтная тема.

Мне звонят по телефону, мама или папа, не помню, и говорят, что нужно срочно подойти в магазин. Смотрю, там стоит Шамиль Камилович и батя.

Батя тогда сказал: «вот Шамиль Камилович, президент «Уфы», ответственный за всех, ответственный за весь детский футбол в Уфе».

Камилыч мне сразу: «Чe, к нам придeшь?». Я говорю: «давайте». Они обменялись телефонами, мы созвонились с тренером, тогда им был Макич Микаелян. Мы договорились.

Самое смешное, я недели полторы не мог туда пойти. Меня трясло: новый коллектив, новый тренер. Думаешь: «как, что и куда?».

Папа потом по-русски говорит: «Давай, дуй туда». Начал тренироваться с командой 1999 года, недели две провeл, потом была игра с дублем, куда меня забрали.

Папа с Газизовым встретились случайно. Они знакомы были, давно ещe, с 90-х годов», – рассказал Дивеев.