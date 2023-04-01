Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Нужно срочно подойти в магазин»: Дивеев рассказал, как попал в «Уфу» благодаря встрече в «Пятерочке»

«Нужно срочно подойти в магазин»: Дивеев рассказал, как попал в «Уфу» благодаря встрече в «Пятерочке»

1 апреля 2023, 09:40

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев раскрыл обстоятельства своего перехода в «Уфу».

«Да, я воспитанник башкирского футбола. Сначала занимался в СДЮСШОР, потом понял, что там некуда расти, нужно уходить в «Уфу», которая как раз вышла в РПЛ. Мы с отцом решили, что нужно идти в команду «Уфы» 1999 года.

Мой папа встретился с Газизовым в «Пятeрочке»? Да, это правда, помню это. Не помню, «Перекрeсток» или «Пятeрочка», прям около моего дома.

Я в этот момент играл в футбол, не помню, сколько мне было, 15-16 лет. Батя пошeл в магазин за молоком и прочим, как всегда, дефолтная тема.

Мне звонят по телефону, мама или папа, не помню, и говорят, что нужно срочно подойти в магазин. Смотрю, там стоит Шамиль Камилович и батя.

Батя тогда сказал: «вот Шамиль Камилович, президент «Уфы», ответственный за всех, ответственный за весь детский футбол в Уфе».

Камилыч мне сразу: «Чe, к нам придeшь?». Я говорю: «давайте». Они обменялись телефонами, мы созвонились с тренером, тогда им был Макич Микаелян. Мы договорились.

Самое смешное, я недели полторы не мог туда пойти. Меня трясло: новый коллектив, новый тренер. Думаешь: «как, что и куда?».

Папа потом по-русски говорит: «Давай, дуй туда». Начал тренироваться с командой 1999 года, недели две провeл, потом была игра с дублем, куда меня забрали.

Папа с Газизовым встретились случайно. Они знакомы были, давно ещe, с 90-х годов», – рассказал Дивеев.

  • Футболист ушел из «Уфы» в ЦСКА в 2019 году.
  • В сборную России он вызывается с 2020-го.
  • Сообщалось, что Дивеева хочет купить «Наполи».

Еще по теме:
Решение КДК по Дивееву 24
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом» 3
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Дивеев Игорь Газизов Шамиль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
3
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
2
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
Все новости
Все новости
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
111
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+