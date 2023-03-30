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  • «Наполи» хочет купить Дивеева: он главный кандидат на позицию центрального защитника

«Наполи» хочет купить Дивеева: он главный кандидат на позицию центрального защитника

30 марта 2023, 15:49
3

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может перейти в «Наполи».

«С большой долей вероятности основной центральный защитник «Наполи» Ким Мин-Джэ покинет команду этим летом за большую сумму. На него претендуют многие топ-клубы Италии.

На замену южнокорейцу рассматривается ряд защитников. Руководство неаполитанцев этим летом хочет сделать предложение французу Вильяму Салиба из «Арсенала», а также россиянину Игорю Дивееву. Защитник ЦСКА является более привлекательным вариантом из-за своей небольшой трансферной стоимости.

Интерес к Дивееву сохраняется и со стороны «Венеции», но команда в этом сезоне не претендует на выход в Серию А», – сообщил источник Sport24.

  • В этом сезоне 23-летний Дивеев поучаствовал только в 14 играх во всех турнирах.
  • Дивеев выбыл на месяц из-за травмы.
  • «Наполи» лидирует в Серии А.

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Источник: Sport24
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Наполи ЦСКА Арсенал Дивеев Игорь Салиба Вильям
Комментарии (3)
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Кирилл Михайлов
1680180628
Надо брать!
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FCSpartakM
1680201986
А Головин в юве уже пять лет
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inzek
1680216412
надеюсь это не утка. очень хочется видеть 3го нашего парня в топ чемпионате)
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