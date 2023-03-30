«Наполи» хочет купить Дивеева: он главный кандидат на позицию центрального защитника

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может перейти в «Наполи».

«С большой долей вероятности основной центральный защитник «Наполи» Ким Мин-Джэ покинет команду этим летом за большую сумму. На него претендуют многие топ-клубы Италии.

На замену южнокорейцу рассматривается ряд защитников. Руководство неаполитанцев этим летом хочет сделать предложение французу Вильяму Салиба из «Арсенала», а также россиянину Игорю Дивееву. Защитник ЦСКА является более привлекательным вариантом из-за своей небольшой трансферной стоимости.

Интерес к Дивееву сохраняется и со стороны «Венеции», но команда в этом сезоне не претендует на выход в Серию А», – сообщил источник Sport24.