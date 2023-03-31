Суд определился с наказанием для болельщика, бросившего банан в Вендела

Стало известно, как наказали жителя Ульяновска, нарушившего правила поведения зрителей во время матча Fonbet Кубка России между «Волгой» и «Зенитом».

Болельщик бросил банан в сторону Вендела.

Из-за этого КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей.

Ульяновца 2004 года рождения привлекли к административной ответственности – он заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей и не сможет посещать места проведения официальных спортивных мероприятий в течение года.