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«Спартак» продлил контракт с Абаскалем по двум причинам

31 марта 2023, 11:36
4

Стало известно, почему руководство «Спартака» решило продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем до 2025 года.

«Никто из иностранцев из нынешней заявки команды никуда из Москвы не рвется — все готовы отрабатывать свои соглашения до конца.

То же самое касается главного тренера. Лучшее подтверждение — то, что в середине февраля Абаскаль подписал новый контракт до июня 2025 года. Инициатива исходила от совета директоров, переговоры продлились меньше месяца — стороны быстро достигли договоренности.

Гильермо привлекает боссов клуба не только тем, что значительно улучшил спортивные результаты. Один из основных козырей испанца — стрессоустойчивость.

Почти сразу после назначения в июне 2022-го 33-летний специалист мог бы испытать шок: менее чем через месяц после прихода Абаскаля «Спартак» покинул спортивный директор Лука Каттани, приглашавший Гильермо, а через два у клуба сменился владелец.

Подобное развитие событий сломало бы многих, но, по отзывам людей из окружения тренера, его такие качели сделали только сильнее. Плюс Абаскаль одержим идеей доказать свою состоятельность и жаждет трофеев.

И то и другое совпадает с желанием руководства «Спартака» — поэтому Гильермо, похоже, в Москве надолго», – сообщает «СЭ».

  • К Абаскалю есть интерес в Италии.
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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Эном айс
1680252626
От добра добра не ищут.. Ну, и.. кого-то (на переправе) не меняют.) Знатный попался вепрёнок..
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DOCTOR PENALTY
1680253848
Интересно было бы прочесть пункт по условиям разрыва контракта. *
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alefreddy
1680270318
и это хорошо достойный тренер и игроки прогрессируют
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zigbert
1680286621
Тренер молодой, амбициозный. Если у Абаскаля есть желание тренировать Спартак то пусть так и будет. Главное есть игра да и результаты пока неплохие. Конечно у любого тренера бывают и неудачи но это надо пройти, делая соответствующие выводы, анализируя недостатки игры, определяя нужный состав. Может быть пройдет уже то время когда у Спартака постоянно продолжается тренерская чехарда?
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