«Спартак» продлил контракт с Абаскалем по двум причинам

Стало известно, почему руководство «Спартака» решило продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем до 2025 года.

«Никто из иностранцев из нынешней заявки команды никуда из Москвы не рвется — все готовы отрабатывать свои соглашения до конца.

То же самое касается главного тренера. Лучшее подтверждение — то, что в середине февраля Абаскаль подписал новый контракт до июня 2025 года. Инициатива исходила от совета директоров, переговоры продлились меньше месяца — стороны быстро достигли договоренности.

Гильермо привлекает боссов клуба не только тем, что значительно улучшил спортивные результаты. Один из основных козырей испанца — стрессоустойчивость.

Почти сразу после назначения в июне 2022-го 33-летний специалист мог бы испытать шок: менее чем через месяц после прихода Абаскаля «Спартак» покинул спортивный директор Лука Каттани, приглашавший Гильермо, а через два у клуба сменился владелец.

Подобное развитие событий сломало бы многих, но, по отзывам людей из окружения тренера, его такие качели сделали только сильнее. Плюс Абаскаль одержим идеей доказать свою состоятельность и жаждет трофеев.

И то и другое совпадает с желанием руководства «Спартака» — поэтому Гильермо, похоже, в Москве надолго», – сообщает «СЭ».