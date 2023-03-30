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  • «Союз Месси, Мбаппе и Неймара вредит «ПСЖ»: клуб решил, кто из трио уйдет летом

«Союз Месси, Мбаппе и Неймара вредит «ПСЖ»: клуб решил, кто из трио уйдет летом

30 марта 2023, 15:10
7

«ПСЖ» планирует расстаться с одним из своих лидеров в летнее трансферное окно.

По информации L'Equipe, боссы парижского клуба считают, что «союз Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Неймара и вредит команде», поэтому «ПСЖ» вынужден отпустить одного их футболистов летом.

В «ПСЖ» решили, что команду покинет Месси, потому что Неймар не хочет покидать парижский клуб, а Мбаппе представляет для команды большую ценность.

  • В декабре Месси впервые стал чемпионом мира со сборной Аргентины.
  • Его действующий договор с «ПСЖ» рассчитан еще на 3 месяца.
  • В этом сезоне Месси забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 32 матчах.

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Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель Неймар Мбаппе Килиан
Комментарии (7)
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Enter2006
1680179208
А как же "Месси решил продлить контракт с парижанами до 2024 года." ?
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DOCTOR PENALTY
1680179482
Это было понятно ещё до покупки Месси, зачем его брали? Неужели окупилось всё?
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Artemka444
1680180872
Бред!!!
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ololoshaOLOLOEV
1680181626
Зачем вообще нужно было переходить в этот середняк? Одни Неймар, Мбаппе, Доннарума, с натяжкой Рамос... Остальные игроки уровня Севильи и Валенсии или просто ноунеймы.
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mig28
1680183117
По принципу: "это не ты меня бросаешь, а я от тебя ухожу")))
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