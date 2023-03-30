«Союз Месси, Мбаппе и Неймара вредит «ПСЖ»: клуб решил, кто из трио уйдет летом

«ПСЖ» планирует расстаться с одним из своих лидеров в летнее трансферное окно.

По информации L'Equipe, боссы парижского клуба считают, что «союз Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Неймара и вредит команде», поэтому «ПСЖ» вынужден отпустить одного их футболистов летом.

В «ПСЖ» решили, что команду покинет Месси, потому что Неймар не хочет покидать парижский клуб, а Мбаппе представляет для команды большую ценность.

В декабре Месси впервые стал чемпионом мира со сборной Аргентины.

Его действующий договор с «ПСЖ» рассчитан еще на 3 месяца.

В этом сезоне Месси забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 32 матчах.

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