Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 – все из «ПСЖ»

L’Equipe назвал десятку лучших футболистов чемпионата Франции по размеру зарплат.

Весь топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 состоит из представителей «ПСЖ».

На первом месте с отрывом нападающий Килиан Мбaппе – 6 миллионов евро в месяц до вычета налогов.