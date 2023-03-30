Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 – все из «ПСЖ»

L’Equipe назвал десятку лучших футболистов чемпионата Франции по размеру зарплат.
Весь топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 состоит из представителей «ПСЖ».
На первом месте с отрывом нападающий Килиан Мбaппе – 6 миллионов евро в месяц до вычета налогов.
- Килиан Мбаппе – 6 млн евро в месяц;
- Неймар – 3,675 млн;
- Лионель Месси – 3,375 млн;
- Маркиньос – 1,2 млн;
- Марко Верратти – 1,2 млн;
- Ашраф Хакими – 1,083 млн;
- Джанлуиджи Доннарумма – 916 тысяч;
- Серхио Рамос – 791,6 тысяч;
- Хуан Бернат – 730 тысяч;
- Норди Мукиэле – 700 тысяч.
Источник: L’Equipe