Дзюба отреагировал на признание лучшим игроком РПЛ в марте

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поблагодарил тех, кто признал его лучшим игроком РПЛ в марте.
«Хочу всех поблагодарить за то, что голосовали за меня. Спасибо экспертам, кто отдал свой голос. Очень приятно. Спасибо, что признали лучшим игроком в марте. Особенно хотел бы поздравить всех, кто за меня и всегда рядом. Они всегда поддерживают, сейчас все безумно счастливы. Сегодня порадуемся, а завтра будем стремиться к новым вершинам. Все только начинается, будем радовать вас и дальше», – сказал Дзюба на видео в социальной сети.
- 34-летний форвард забил 4 гола и отдал ассист в 3 мартовских матчах РПЛ за «Локомотив».
- Дзюба перешел в «Локо» зимой в статусе свободного агента.
- Он подписал контракт с клубом до конца сезона.
Источник: «Бомбардир»