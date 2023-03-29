Дзюба отреагировал на признание лучшим игроком РПЛ в марте

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поблагодарил тех, кто признал его лучшим игроком РПЛ в марте.

«Хочу всех поблагодарить за то, что голосовали за меня. Спасибо экспертам, кто отдал свой голос. Очень приятно. Спасибо, что признали лучшим игроком в марте. Особенно хотел бы поздравить всех, кто за меня и всегда рядом. Они всегда поддерживают, сейчас все безумно счастливы. Сегодня порадуемся, а завтра будем стремиться к новым вершинам. Все только начинается, будем радовать вас и дальше», – сказал Дзюба на видео в социальной сети.