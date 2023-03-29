Кавазашвили назвал лучшего форварда РПЛ: у него четыре гола в сезоне

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Я согласен, что Артем лучший в марте в РПЛ, потому что Дзюба еще не сказал своего последнего слова. На сегодняшний день Артем, на мой взгляд, является лучшим центральным форвардом нашего чемпионата, несмотря на то что он пропустил значительное время, когда искал себе новый клуб», — сказал Кавазашвили.