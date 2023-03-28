В «Тоттенхэме» прокомментировали увольнение Конте

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи прокомментировал увольнение Антонио Конте с поста главного тренера клуба.

«Мы знаем, насколько сложным был для него этот сезон: погбили Джан Пьеро Вентроне и Джанлука Виалли, а затем была операция. Клуб оказал ему большую поддержку, все близки друг к другу, но потом мы пришли к обоюдному согласию по его уходу.

Думаю, что решение, которое мы приняли, было правильным для всех», – сказал Паратичи.