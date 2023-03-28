В «Тоттенхэме» прокомментировали увольнение Конте

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи прокомментировал увольнение Антонио Конте с поста главного тренера клуба.
«Мы знаем, насколько сложным был для него этот сезон: погбили Джан Пьеро Вентроне и Джанлука Виалли, а затем была операция. Клуб оказал ему большую поддержку, все близки друг к другу, но потом мы пришли к обоюдному согласию по его уходу.
Думаю, что решение, которое мы приняли, было правильным для всех», – сказал Паратичи.
- Конте возглавлял «Тоттенхэм» с осени 2021 года.
- Команда идет на 4-м месте в таблице АПЛ, набрав 49 очков в 28 турах.
- Футболисты требовали увольнения главного тренера из-за его скандального интервью.
Источник: сайт «Тоттенхэма»