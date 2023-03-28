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  • Романцев назвал действующего спартаковца, который играл бы за его «Спартак» в 90-х

Романцев назвал действующего спартаковца, который играл бы за его «Спартак» в 90-х

28 марта 2023, 21:02
3

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру полузащитника Квинси Промеса за столичный клуб.

«Тихонов выступал не совсем на той позиции, где сейчас Абаскаль использует Промеса. Андрей больше тяготел к игре в средней линии, отходя назад и помогая обороне. Хотя и про атаку не забывал.

А голландца тянет на переднюю линию. Потому я воспринимаю его как форварда, который может атаковать и на острие, и подключаясь из глубины.

В те времена у меня был выбор из таких умельцев, как Цымбаларь, Титов, Аленичев, Булатов, Робсон, Безродный, тот же Тихонов. Однако место в составе Промесу все равно нашлось бы. Но не за счет Андрея. А потому, что по игре и характеру голландец — настоящий спартаковец, что тогда было главным», — сказал Романцев.

  • У Промеса 102 гола за «Спартак» – больше, чем у любого другого легионера.
  • У лучшего бомбардира «Спартака» в истории Никиты Симоняна 160 голов.
  • Промес в команде с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Романцев Олег
Комментарии (3)
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Ниф-Ниф
1680028131
Олег Иванович зря не скажет.
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zigbert
1680029295
С Промесом все понятно но хотелось бы услышать от Романцева выбор из более молодых игроков Спартака.
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alefreddy
1680092057
Промес очень прилично играет в этом сезоне
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