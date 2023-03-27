Конте попрощался с «Тоттенхэмом»

Антонио Конте опубликовал в соцсетях пост в связи с увольнением из «Тоттенхэма».

«Футбол – это страсть. Я хотел бы поблагодарить всех в «Тоттенхэме», кто ценил и разделял мою страсть, интенсивность моего пути в футболе.

Отдельные слова благодарности болельщикам, которые всегда поддерживали и ценили меня. Было незабываемо слышать, как они скандируют мое имя.

Наше совместное приключение завершено. Я желаю вам всего наилучшего в будущем», – написал 53-летний итальянец.

Конте возглавлял «Тоттенхэм» с осени 2021 года.

Команда идет на 4-м месте в таблице АПЛ, набрав 49 очков в 28 турах.

Футболисты требовали увольнения главного тренера из-за его скандального интервью.

«Тоттенхэм» выплатил 55 миллионов уволенным тренерам за последние 10 лет