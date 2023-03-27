Конте попрощался с «Тоттенхэмом»

Антонио Конте опубликовал в соцсетях пост в связи с увольнением из «Тоттенхэма».
«Футбол – это страсть. Я хотел бы поблагодарить всех в «Тоттенхэме», кто ценил и разделял мою страсть, интенсивность моего пути в футболе.
Отдельные слова благодарности болельщикам, которые всегда поддерживали и ценили меня. Было незабываемо слышать, как они скандируют мое имя.
Наше совместное приключение завершено. Я желаю вам всего наилучшего в будущем», – написал 53-летний итальянец.
- Конте возглавлял «Тоттенхэм» с осени 2021 года.
- Команда идет на 4-м месте в таблице АПЛ, набрав 49 очков в 28 турах.
- Футболисты требовали увольнения главного тренера из-за его скандального интервью.
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Источник: «Бомбардир»