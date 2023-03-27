Баринов рассказал, что говорил Карпин в перерыве матча Россия – Ирак

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал победу над Ираком (2:0) в товарищеском матче.

«Расстроился ли я, что не удалось сыграть? Не то, чтобы расстроился, я как бы ехал и рассчитывал сыграть в сборной две игры.

Но мы поговорили с главным тренером и приняли решение, что не надо рисковать, что есть риск усугубить травму. Поэтому мы с ним решили, что я не приму участия в этих двух играх.

В перерыве не было никакой встряски, главный тренер зашел, сказал, показал, как надо правильно играть.

Есть телевизор, он показал, на какие моменты и через что нужно проводить атаки. Вышли на второй тайм, все, что он сказал, сделали, вот выиграли», – заявил Баринов.