Сборная России назвала стартовый состав на товарищеский матч с Ираком.

Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 26 марта.

Начало – в 18:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Россия: Песьяков, Денисов, Литвинов, Сильянов, Осипенко, Глебов, Фомин, Пруцев, Обляков, Пиняев, Соболев.

Запасные: Помазун, Сафонов, Караваев, Ахметов, Хлусевич, Кузяев, Миранчук, Захарян, Комличенко, Зиньковский, Тюкавин.

Россия ни разу не играла с Ираком.

Коэффициенты:

Победа России – 1.69

Ничья – 4.20

Победа Ирака – 6.20

Где смотреть матч Россия – Ирак

Прогноз на матч Россия – Ирак