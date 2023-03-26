Сборная России назвала стартовый состав на товарищеский матч с Ираком.
- Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 26 марта.
- Начало – в 18:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия: Песьяков, Денисов, Литвинов, Сильянов, Осипенко, Глебов, Фомин, Пруцев, Обляков, Пиняев, Соболев.
Запасные: Помазун, Сафонов, Караваев, Ахметов, Хлусевич, Кузяев, Миранчук, Захарян, Комличенко, Зиньковский, Тюкавин.
Россия ни разу не играла с Ираком.
Коэффициенты:
- Победа России – 1.69
- Ничья – 4.20
- Победа Ирака – 6.20
Где смотреть матч Россия – Ирак
Источник: телеграм-канал сборной России