«Не было никакой сложности»: игрок 2DROTS – после победы над ЦСКА

Футболист медийной команды 2DROTS Алекс Стиль дал комментарий после победы в товарищеском матче над ЦСКА (2:1).
— Против кого было сложнее всего играть?
— Ни против кого. Они такие же люди, как и мы. Не было никакой сложности. Ребята играли в футбол, давали нам играть в футбол. Я честно получал удовольствие. Не было такого, что с кем-то сложно, а с кем-то легко.
— Насколько видна разница между командами МФЛ и ЦСКА?
— Разница большая, естественно. Ребята дают темп, который сложно выдерживать. В конце уже у ребят сводило ноги, было сложно. Но это круто, это настоящий футбол, в который ты всегда мечтал играть. Команды, которые дают тебе возможность играть в футбол, при этом сами его показывают. Одно удовольствие, особенно при таких трибунах.
- Матч на «ВЭБ Арене» посетили более 15 тысяч человек.
- У ЦСКА забил Федор Чалов.
- Во 2-м тайме у ЦСКА на замену вышел Даниэль Карвальо.
Источник: «Спорт-Экспресс»