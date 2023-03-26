«Не было никакой сложности»: игрок 2DROTS – после победы над ЦСКА

Футболист медийной команды 2DROTS Алекс Стиль дал комментарий после победы в товарищеском матче над ЦСКА (2:1).

— Против кого было сложнее всего играть?

— Ни против кого. Они такие же люди, как и мы. Не было никакой сложности. Ребята играли в футбол, давали нам играть в футбол. Я честно получал удовольствие. Не было такого, что с кем-то сложно, а с кем-то легко.

— Насколько видна разница между командами МФЛ и ЦСКА?

— Разница большая, естественно. Ребята дают темп, который сложно выдерживать. В конце уже у ребят сводило ноги, было сложно. Но это круто, это настоящий футбол, в который ты всегда мечтал играть. Команды, которые дают тебе возможность играть в футбол, при этом сами его показывают. Одно удовольствие, особенно при таких трибунах.