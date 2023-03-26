Карвальо рассказал о предложениях из топ-5 чемпионатов Европы во время игры за ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, что его звали в АПЛ и Серию А.
— Газзаев рассказывал, что на вас было предложение от «Реала» на 36 миллионов евро. Это — несостоявшийся переход в топ-европейский клуб — нереализованная мечта?
— Предложения были — из Англии, из Италии. Но в тот момент я предложил все это президенту. Мы сели и обсудили. Я остался в ЦСКА. Но не расстраиваюсь. Я был счастлив, продолжая играть в ЦСКА.
- 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
- Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
- С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»