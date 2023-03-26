Карвальо рассказал о предложениях из топ-5 чемпионатов Европы во время игры за ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, что его звали в АПЛ и Серию А.

— Газзаев рассказывал, что на вас было предложение от «Реала» на 36 миллионов евро. Это — несостоявшийся переход в топ-европейский клуб — нереализованная мечта?

— Предложения были — из Англии, из Италии. Но в тот момент я предложил все это президенту. Мы сели и обсудили. Я остался в ЦСКА. Но не расстраиваюсь. Я был счастлив, продолжая играть в ЦСКА.