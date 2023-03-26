«Барселона» может расторгнуть контракт с Альбой

Перед «Барселоной» остро встала проблема зарплатной ведомости. Ее перед следующим сезоном необходимо сокращать.
В частности, каталонцы думают над будущим защитника Жорди Альба. Приоритетным считается вариант расторжения контракта, который истекает в следующем году.
Однако есть и другие опции:
- попросить Альбу пойти на снижение зарплаты;
- подписать новый контракт, чтобы распределить причитающиеся Альбе выплаты на несколько сезонов вперед.
Известно, что при нынешних условиях «Барселона» в следующем сезоне должна Альбе 38 миллионов евро – это зарплата и отложенные выплаты за прошлые сезоны.
Источник: Sport.es