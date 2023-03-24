Уткин определил лучшего комментатора России

Видеоблогер Василий Уткин поделился впечатлениями от просмотра отборочного матча Евро-2024 Италия – Англия (1:2). Его комментировал в России Денис Казанский.

«Италия – Англия. Высочайший класс комментаторской работы. Казанский безоговорочно лучший, просто не с кем сравнивать», – написал Уткин.