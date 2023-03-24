Уткин определил лучшего комментатора России

Видеоблогер Василий Уткин поделился впечатлениями от просмотра отборочного матча Евро-2024 Италия – Англия (1:2). Его комментировал в России Денис Казанский.
«Италия – Англия. Высочайший класс комментаторской работы. Казанский безоговорочно лучший, просто не с кем сравнивать», – написал Уткин.
- Сам Уткин комментирует футбол с прошлого века.
- Казанский сейчас занят на Первом канале, в «Коммент.Шоу» и других проектах.
- Уроженец Липецка ушел с «Матч ТВ» в 2021 году.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина