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  • «Не хочу, чтобы мою фамилию стирали»: Хохлов рассказал о суде с запрещенной в России соцсетью

«Не хочу, чтобы мою фамилию стирали»: Хохлов рассказал о суде с запрещенной в России соцсетью

23 марта 2023, 18:41
2

Тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал о суде с социальной сетью Facebook (запрещена в России как экстремистская – прим. «Бомбардира»).

— Давай поговорим про одну известную социальную сеть. Расскажите ситуацию с самого начала…

— Есть хороший знакомый, динамовский болельщик, который позвонил мне и сказал, что его супруга адвокат и хотела бы встретиться и поговорить. Ну и вкратце обрисовал мне, о чем будет разговор. Я ответил, что можем встретиться, но времени у меня особо нет.

Мы встретились, поговорили, оказывается, что блокируют не только фамилию, но и людей, которые просто общаются и обсуждают что‑то на форумах. Целенаправленная блокировка моей фамилии продолжалась на протяжении какого‑то времени, это был не единичный случай. Поэтому решили заняться этим вопросом по‑доброму, написали с просьбой разблокировать.

Реакции было ноль: либо не захотели отвечать, либо какие‑то другие причины. Тогда мне уже самому стало обидно. Решили выйти в правовое поле и решать вопрос так. После этого подали в суд, на первое и второе заседание они не явились, но когда поняли, что наши намерения серьезные, начали приходить.

— Когда будет реализована моральная и материальная компенсация?

— Она, возможно, никогда не будет реализована.

— То есть никакие деньги до сих пор не приходили?

— Нет. Есть постановление суда, есть суммы, но они не выплачены.

— Какая сумма?

— 60 с лишним миллионов. Опять же, с самого первого дня мы старались следовать букве закона, соблюдали все сроки, уведомляли о своих намерениях. Также и после принятия решения суда мы отправили туда все необходимое.

— Моральную компенсацию вы получили?

— Моральную — да. Как бы это громко ни прозвучало, но я не хочу, чтобы мою фамилию стирали, она мне дорога,

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Хохлов Дмитрий
Комментарии (2)
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Persona_non_Grata
1679588734
А что так можно что-ли ? А можно мне телефон адвоката - хочу проконсультироваться - меня всё время на бомбардире запикивают *******, когда я Б О М Ж Е Й так называю и еще есть слова разные - может мне тоже моральная компенсация полагается ??? )))
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