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    «Не хочу, чтобы мою фамилию стирали»: Хохлов рассказал о суде с запрещенной в России соцсетью

    Тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал о суде с социальной сетью Facebook (запрещена в России как экстремистская – прим. «Бомбардира»).

    — Давай поговорим про одну известную социальную сеть. Расскажите ситуацию с самого начала…

    — Есть хороший знакомый, динамовский болельщик, который позвонил мне и сказал, что его супруга адвокат и хотела бы встретиться и поговорить. Ну и вкратце обрисовал мне, о чем будет разговор. Я ответил, что можем встретиться, но времени у меня особо нет.

    Мы встретились, поговорили, оказывается, что блокируют не только фамилию, но и людей, которые просто общаются и обсуждают что‑то на форумах. Целенаправленная блокировка моей фамилии продолжалась на протяжении какого‑то времени, это был не единичный случай. Поэтому решили заняться этим вопросом по‑доброму, написали с просьбой разблокировать.

    Реакции было ноль: либо не захотели отвечать, либо какие‑то другие причины. Тогда мне уже самому стало обидно. Решили выйти в правовое поле и решать вопрос так. После этого подали в суд, на первое и второе заседание они не явились, но когда поняли, что наши намерения серьезные, начали приходить.

    — Когда будет реализована моральная и материальная компенсация?

    — Она, возможно, никогда не будет реализована.

    — То есть никакие деньги до сих пор не приходили?

    — Нет. Есть постановление суда, есть суммы, но они не выплачены.

    — Какая сумма?

    — 60 с лишним миллионов. Опять же, с самого первого дня мы старались следовать букве закона, соблюдали все сроки, уведомляли о своих намерениях. Также и после принятия решения суда мы отправили туда все необходимое.

    — Моральную компенсацию вы получили?

    — Моральную — да. Как бы это громко ни прозвучало, но я не хочу, чтобы мою фамилию стирали, она мне дорога,

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21650

      Persona_non_Grata 35 минут назад

      А что так можно что-ли ? А можно мне телефон адвоката - хочу проконсультироваться - меня всё время на бомбардире запикивают *******, когда я Б О М Ж Е Й так называю и еще есть слова разные - может мне тоже моральная компенсация полагается ??? )))

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