Мбаппе поговорил с Гризманном о капитанстве в сборной Франции

Новый капитан сборной Франции Килиан Мбаппе провел беседу с Антуаном Гризманном.

Сообщалось, что футболист «Атлетико» разочарован решением тренерского штаба назначить капитаном не его, в связи с чем задумывался о завершении карьеры в национальной команде.

Мбаппе сказал Гризманну, что не собирается монополизировать лидерство в сборной. Также Килиан заявил, что понимает расстройство партнера.

Между игроками нет конфликта. Гризманн продолжит выступать за Францию и не будет менять своего отношения к делу.