Мбаппе поговорил с Гризманном о капитанстве в сборной Франции

Новый капитан сборной Франции Килиан Мбаппе провел беседу с Антуаном Гризманном.
Сообщалось, что футболист «Атлетико» разочарован решением тренерского штаба назначить капитаном не его, в связи с чем задумывался о завершении карьеры в национальной команде.
Мбаппе сказал Гризманну, что не собирается монополизировать лидерство в сборной. Также Килиан заявил, что понимает расстройство партнера.
Между игроками нет конфликта. Гризманн продолжит выступать за Францию и не будет менять своего отношения к делу.
- Французы в марте сыграют с Нидерландами и Ирландией.
- До Мбаппе капитаном сборной был Уго Льорис.
Источник: RMC Sport