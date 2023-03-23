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    Мбаппе поговорил с Гризманном о капитанстве в сборной Франции

    Новый капитан сборной Франции Килиан Мбаппе провел беседу с Антуаном Гризманном.

    Сообщалось, что футболист «Атлетико» разочарован решением тренерского штаба назначить капитаном не его, в связи с чем задумывался о завершении карьеры в национальной команде.

    Мбаппе сказал Гризманну, что не собирается монополизировать лидерство в сборной. Также Килиан заявил, что понимает расстройство партнера.

    Между игроками нет конфликта. Гризманн продолжит выступать за Францию и не будет менять своего отношения к делу.

    • Французы в марте сыграют с Нидерландами и Ирландией.
    • До Мбаппе капитаном сборной был Уго Льорис.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13799

      Алексей З 2 часа назад

      Мбаппе хочется сказать - "Парень , на твой век ещё хватит всего", широко шагаешь штаны порвёшь.

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