Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции из-за Мбаппе

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может завершить карьеру в сборной Франции.

По информации Onze Mondial, 32-летний француз задумывается об уходе из сборной на фоне решения Дидье Дешама назначить капитаном национальной команды Килиана Мбаппе.

Гризманн также расстроен, что карьеру в сборной завершили его друзья Уго Льорис и Рафаэль Варан, а полузащитник Поль Погба не проходит в состав.