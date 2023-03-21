Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции из-за Мбаппе

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может завершить карьеру в сборной Франции.
По информации Onze Mondial, 32-летний француз задумывается об уходе из сборной на фоне решения Дидье Дешама назначить капитаном национальной команды Килиана Мбаппе.
Гризманн также расстроен, что карьеру в сборной завершили его друзья Уго Льорис и Рафаэль Варан, а полузащитник Поль Погба не проходит в состав.
- Франция в марте сыграет с Нидерландами и Ирландией.
- Мбаппе вместе с национальной командой выиграл ЧМ-2018.
Источник: Onze Mondial