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    Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции из-за Мбаппе

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может завершить карьеру в сборной Франции.

    По информации Onze Mondial, 32-летний француз задумывается об уходе из сборной на фоне решения Дидье Дешама назначить капитаном национальной команды Килиана Мбаппе.

    Гризманн также расстроен, что карьеру в сборной завершили его друзья Уго Льорис и Рафаэль Варан, а полузащитник Поль Погба не проходит в состав.

    • Франция в марте сыграет с Нидерландами и Ирландией.
    • Мбаппе вместе с национальной командой выиграл ЧМ-2018.

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    Источник: Onze Mondial

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    Сегодня, 12:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3262

      fakeid 1 час назад

      как же классно он играл на чм. сборная точно потеряет в качестве, если он уйдёт.

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