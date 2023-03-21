Семин рассказал, какой результат ждет от сборной России в матче с Ираном

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча сборной России против Ирана.

«Мы играем с командой, которая участвовала на чемпионате мира. Это достаточно серьезный соперник, тем более на выезде. Надеемся на хорошую игру и положительный результат.

Будет ли ничья положительным результатом? Всегда хочется побеждать. На то и спорт, где есть победители. Победитель получает все аплодисменты. Наверное, мы все хотим, чтобы сборная России выиграла. Другого мы ничего не хотим», – сказал Семин.