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  • Защитник «Зенита»: «В сборной России не пахнет спартаковским духом»

Защитник «Зенита»: «В сборной России не пахнет спартаковским духом»

21 марта 2023, 13:48
11

Вячеслав Караваев высказался о приглашении крупной группы игроков «Спартака» в сборную России.

  • 8 игроков «Спартака» в сборной – наибольшее представительство.
  • На 2-м месте «Ростов» с 5 футболистами.
  • Россияне в марте проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

«Как себя чувствую в сборной, когда в ней восемь игроков из «Спартака»? Из других команд тоже есть футболисты – ничего страшного.

Это сборная, поэтому здесь нет никаких клубных вещей. У нас есть одна цель, и мы движемся к ней.

В сборной России не пахнет спартаковским духом – пахнет духом сборной», – заявил защитник «Зенита».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Россия Караваев Вячеслав
Комментарии (11)
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paracetamol
1679398579
Защитник «Зенита»: «В сборной России не пахнет спартаковским духом, только слегка пованивает»
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ilichkadr
1679400376
Знать про дух спартаковский Славе не дано, поэтому и брякнул не подумавши....
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nik55
1679401485
там просто воняет----просто потому что там бо-жи
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subbotaspartak
1679402991
Всё таки нюхнул
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anatolich72
1679407191
Какой муд---ак такие заголовки выносит, башку ему оторвать за провокации.
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mamba9090909
1679407822
Спартаковский дух, это не о запахе. И если кто этого не понимает, то объяснять бесполезно, всё равно будет принюхиваться.
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NewLife
1679409867
Хорошо, что бом.жатиной не пахнет.
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FCSpartakM
1679413217
зато в зените несет бразильским духом
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swot1205
1679424096
он видимо с утра на куй не ходил еще. ну конечно если позвать псевдо россиян с зинита, то может и появится бо мжа т ский дух
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alefreddy
1679476888
едкий запах с севера понес ветер
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