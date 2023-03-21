Защитник «Зенита»: «В сборной России не пахнет спартаковским духом»

Вячеслав Караваев высказался о приглашении крупной группы игроков «Спартака» в сборную России.

8 игроков «Спартака» в сборной – наибольшее представительство.

На 2-м месте «Ростов» с 5 футболистами.

Россияне в марте проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

«Как себя чувствую в сборной, когда в ней восемь игроков из «Спартака»? Из других команд тоже есть футболисты – ничего страшного.

Это сборная, поэтому здесь нет никаких клубных вещей. У нас есть одна цель, и мы движемся к ней.

В сборной России не пахнет спартаковским духом – пахнет духом сборной», – заявил защитник «Зенита».

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