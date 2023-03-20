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    Божович рассказал, в какой стране худшее судейство в Европе

    Бывший тренер «Локомотива» Миодраг Божович высказался о судейских ошибках в российском футболе.

    Леонид Федун, комментируя судейство в матче «Зенит»«Динамо», заявил, что в Питере хозяевам пенальти не ставят.

    – Когда я был тренером ФК «Москва», нам дали пробить пенальти в ворота «Зенита». Но я не понимаю, почему судейство в России такое плохое, если честно.

    Есть же VAR – любой фол можно посмотреть со всех камер. Раньше не было таких возможностей, но уровень судейства остался таким же – очень низким!

    Это худшее судейство в Европе. С вашими арбитрами бесполезно разговаривать – они никогда не признают свою вину. Мне давали много красных карточек за разговоры с ними. Судейство плохое, а разговаривать с судьями – бесполезно.

    Судейство – главная проблема матча Зенита и Динамо. Очень много спорных решений

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24389

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Ну вот, и в судействе мы лучшие! )))

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