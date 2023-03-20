Божович рассказал, в какой стране худшее судейство в Европе

Бывший тренер «Локомотива» Миодраг Божович высказался о судейских ошибках в российском футболе.

– Леонид Федун, комментируя судейство в матче «Зенит» – «Динамо», заявил, что в Питере хозяевам пенальти не ставят.

– Когда я был тренером ФК «Москва», нам дали пробить пенальти в ворота «Зенита». Но я не понимаю, почему судейство в России такое плохое, если честно.

Есть же VAR – любой фол можно посмотреть со всех камер. Раньше не было таких возможностей, но уровень судейства остался таким же – очень низким!

Это худшее судейство в Европе. С вашими арбитрами бесполезно разговаривать – они никогда не признают свою вину. Мне давали много красных карточек за разговоры с ними. Судейство плохое, а разговаривать с судьями – бесполезно.

Судейство – главная проблема матча Зенита и Динамо. Очень много спорных решений