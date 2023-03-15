Судейство – главная проблема матча «Зенита» и «Динамо». Очень много спорных решений

Как часто в весенней части сезона вы слышали, что судьи становились главными героями? Кажется, очень много раз. И довольно часто это было связано с их спорными решениями. Этим же запомнился и матч «Динамо» и «Зенита» в Кубке России (который завершился победой москвичей в серии пенальти).

Что это были за моменты?

Эпизод №1 – Кукуляк не поставил пенальти в пользу «Динамо»

Дело было во втором тайме. После прострела в штрафную «Зенита» мяч летел к Константину Тюкавину, но Клаудиньо ударил его по ноге.

Арбитр Павел Кукуян среагировал не сразу, но проконсультировался с коллегами и отказался от пенальти. Игорь Федотов этот эпизод прокомментировал так: «Судья в принципе должен был назначать пенальти в ворота «Зенита» сам. Кукуляк был в пяти метрах и должен был видеть, что Клаудиньо не успевал к мячу и совершил фол по неосторожности. Куку же правильно позвал его посмотреть повтор. Но по судье было видно, что он боится ставить пенальти в ворота «Зенита».

А вот реакция бывшего судьи Алексея Николева:

«Момент довольно интересный. Таких моментов происходило много у нас в чемпионате. Классический момент: кто первый играет в мяч и кто не успевает? На мой взгляд, нападающий «Динамо» первый на мяче, а игрок «Зенита» не успевает сыграть в мяч и попадает по икроножной мышце футболисту «Динамо». На мой взгляд, это нарушение правил – одиннадцатиметровый удар

Эпизод №2 – фол на Макарове в конце матча

Здесь скриншоты с борьбой – Макаров упал после отмашки:

Кукуян не назначил штрафной возле ворот «Зенита».

Кстати, а была ли вторая желтая у Кузяева?

Нет. В трансляции на сайте РФС ошибочно указана желтая карточка у Кузяева в первом тайм – в том эпизоде Кукуян просто поднял руку, зафиксировав фол. Во второй половине Кузяев получил единственное свое предупреждение в этой встрече.

Как была реакция на матч?

В комментариях на «Бомбардире» было такое:

Другая реакция:

Журналист Sports.ru Александр Дорский: «А когда ФИФА разрешила российским судьям приостанавливать контракт со здравым смыслом и адекватной работой?»;

Комментатор Василий Уткин: «А нет еще для «Зенита» пути болот? Или пути столиц? Или пути… Да хоть какого пути?»;

Другой журналист, Сергей Егоров, написал: «На мой взгляд, случай в Питере с моментом Тюкавин – Клаудиньо – тот, после которого надо послушать арбитра, в данном случае Кукуляка. Его зовут к монитору, он несколько минут смотрит момент и видит, наверное, то, чего не видит большинство. Что увидел он? Почему этот момент – не пенальти? Много критики по судьям, и заслуженной, у меня вопросы к инструкторам. В прошлом году журналистам читали лекцию Николай Левников и Николай Иванов – насколько я понимаю, на сегодня именно они «коллективный Розетти/Кашшаи». Вопросы должны возникнуть именно к ним».

Фото: скриншоты с трансляции «Матч ТВ»