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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Судейство – главная проблема матча «Зенита» и «Динамо». Очень много спорных решений

    Как часто в весенней части сезона вы слышали, что судьи становились главными героями? Кажется, очень много раз. И довольно часто это было связано с их спорными решениями. Этим же запомнился и матч «Динамо» и «Зенита» в Кубке России (который завершился победой москвичей в серии пенальти).

    Что это были за моменты?

    Эпизод №1 – Кукуляк не поставил пенальти в пользу «Динамо»

    Дело было во втором тайме. После прострела в штрафную «Зенита» мяч летел к Константину Тюкавину, но Клаудиньо ударил его по ноге.

    Арбитр Павел Кукуян среагировал не сразу, но проконсультировался с коллегами и отказался от пенальти. Игорь Федотов этот эпизод прокомментировал так: «Судья в принципе должен был назначать пенальти в ворота «Зенита» сам. Кукуляк был в пяти метрах и должен был видеть, что Клаудиньо не успевал к мячу и совершил фол по неосторожности. Куку же правильно позвал его посмотреть повтор. Но по судье было видно, что он боится ставить пенальти в ворота «Зенита».

    А вот реакция бывшего судьи Алексея Николева:

    «Момент довольно интересный. Таких моментов происходило много у нас в чемпионате. Классический момент: кто первый играет в мяч и кто не успевает? На мой взгляд, нападающий «Динамо» первый на мяче, а игрок «Зенита» не успевает сыграть в мяч и попадает по икроножной мышце футболисту «Динамо». На мой взгляд, это нарушение правил – одиннадцатиметровый удар

    Эпизод №2 – фол на Макарове в конце матча

    Здесь скриншоты с борьбой – Макаров упал после отмашки:

    Кукуян не назначил штрафной возле ворот «Зенита».

    Кстати, а была ли вторая желтая у Кузяева?

    Нет. В трансляции на сайте РФС ошибочно указана желтая карточка у Кузяева в первом тайм – в том эпизоде Кукуян просто поднял руку, зафиксировав фол. Во второй половине Кузяев получил единственное свое предупреждение в этой встрече.

    Как была реакция на матч?

    В комментариях на «Бомбардире» было такое:

    Другая реакция:

    • Журналист Sports.ru Александр Дорский: «А когда ФИФА разрешила российским судьям приостанавливать контракт со здравым смыслом и адекватной работой?»;
    • Комментатор Василий Уткин: «А нет еще для «Зенита» пути болот? Или пути столиц? Или пути… Да хоть какого пути?»;

    • Другой журналист, Сергей Егоров, написал: «На мой взгляд, случай в Питере с моментом Тюкавин – Клаудиньо – тот, после которого надо послушать арбитра, в данном случае Кукуляка. Его зовут к монитору, он несколько минут смотрит момент и видит, наверное, то, чего не видит большинство. Что увидел он? Почему этот момент – не пенальти? Много критики по судьям, и заслуженной, у меня вопросы к инструкторам. В прошлом году журналистам читали лекцию Николай Левников и Николай Иванов – насколько я понимаю, на сегодня именно они «коллективный Розетти/Кашшаи». Вопросы должны возникнуть именно к ним».

    Фото: скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

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    15.03.2023 22:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11240

      knikos 2 часа назад

      все об одном пенале ... А почему никто не написал о неназначенномл пенале на Бакаеве ? Да ещё и карту показал ? там ведь тоже явный пеналь был ...

      0
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      Рейтинг: +950

      Krics 3 часа назад

      Гуляй Россия и плач Европа с судейством полная ж*п*.

      1
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      Рейтинг: +176

      Александр.Т. 3 часа назад

      Может ему в ухо шептал не арбитр с вар ?)))) а банданы с Петербурга)))))))

      1
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      Рейтинг: +418

      Кирилл Михайлов 3 часа назад

      Позорное судейство, которое испортило матч и чудом не повлияло на исход. КАК он не поставил пенальти?

      3
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      Рейтинг: +56

      BVG4 3 часа назад

      А че, разве не видно было, что кухуяк после просмотра в обоссаных трусах концовку матч досуживал?

      3
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      Рейтинг: +542

      эд100 3 часа назад

      всем всё давным-давно понятно, никто не удивлён. остаётся ждать и вопрошать: до коле?...

      1
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      Рейтинг: +396

      Нуф-Нуф 4 часа назад

      Судейство - главная проблема всех игр с участием Зенита и его оппонентов. Даже с закрытыми глазами видно, что синемудым откровенно подсуживают, а их соперников и преследователей столь же откровенно засуживают. Необходимо менять всю верхушку РФС.

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