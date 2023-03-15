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  • Судейство – главная проблема матча «Зенита» и «Динамо». Очень много спорных решений

Судейство – главная проблема матча «Зенита» и «Динамо». Очень много спорных решений

15 марта 2023, 22:55
15

Как часто в весенней части сезона вы слышали, что судьи становились главными героями? Кажется, очень много раз. И довольно часто это было связано с их спорными решениями. Этим же запомнился и матч «Динамо» и «Зенита» в Кубке России (который завершился победой москвичей в серии пенальти).

Что это были за моменты?

Эпизод №1 – Кукуляк не поставил пенальти в пользу «Динамо»

Дело было во втором тайме. После прострела в штрафную «Зенита» мяч летел к Константину Тюкавину, но Клаудиньо ударил его по ноге.

Арбитр Павел Кукуян среагировал не сразу, но проконсультировался с коллегами и отказался от пенальти. Игорь Федотов этот эпизод прокомментировал так: «Судья в принципе должен был назначать пенальти в ворота «Зенита» сам. Кукуляк был в пяти метрах и должен был видеть, что Клаудиньо не успевал к мячу и совершил фол по неосторожности. Куку же правильно позвал его посмотреть повтор. Но по судье было видно, что он боится ставить пенальти в ворота «Зенита».

А вот реакция бывшего судьи Алексея Николева:

«Момент довольно интересный. Таких моментов происходило много у нас в чемпионате. Классический момент: кто первый играет в мяч и кто не успевает? На мой взгляд, нападающий «Динамо» первый на мяче, а игрок «Зенита» не успевает сыграть в мяч и попадает по икроножной мышце футболисту «Динамо». На мой взгляд, это нарушение правил – одиннадцатиметровый удар

Эпизод №2 – фол на Макарове в конце матча

Здесь скриншоты с борьбой – Макаров упал после отмашки:

Кукуян не назначил штрафной возле ворот «Зенита».

Кстати, а была ли вторая желтая у Кузяева?

Нет. В трансляции на сайте РФС ошибочно указана желтая карточка у Кузяева в первом тайм – в том эпизоде Кукуян просто поднял руку, зафиксировав фол. Во второй половине Кузяев получил единственное свое предупреждение в этой встрече.

Как была реакция на матч?

В комментариях на «Бомбардире» было такое:

Другая реакция:

  • Журналист Sports.ru Александр Дорский: «А когда ФИФА разрешила российским судьям приостанавливать контракт со здравым смыслом и адекватной работой?»;
  • Комментатор Василий Уткин: «А нет еще для «Зенита» пути болот? Или пути столиц? Или пути… Да хоть какого пути?»;

  • Другой журналист, Сергей Егоров, написал: «На мой взгляд, случай в Питере с моментом Тюкавин – Клаудиньо – тот, после которого надо послушать арбитра, в данном случае Кукуляка. Его зовут к монитору, он несколько минут смотрит момент и видит, наверное, то, чего не видит большинство. Что увидел он? Почему этот момент – не пенальти? Много критики по судьям, и заслуженной, у меня вопросы к инструкторам. В прошлом году журналистам читали лекцию Николай Левников и Николай Иванов – насколько я понимаю, на сегодня именно они «коллективный Розетти/Кашшаи». Вопросы должны возникнуть именно к ним».

Фото: скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

Источник: Бомбардир
Россия. Кубок Россия Динамо Зенит Макаров Денис Тюкавин Константин Клаудиньо Кукуян Павел
Комментарии (15)
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Нуф-Нуф
1678910612
Судейство - главная проблема всех игр с участием Зенита и его оппонентов. Даже с закрытыми глазами видно, что синемудым откровенно подсуживают, а их соперников и преследователей столь же откровенно засуживают. Необходимо менять всю верхушку РФС.
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эд100
1678910900
всем всё давным-давно понятно, никто не удивлён. остаётся ждать и вопрошать: до коле?...
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BVG4
1678910981
А че, разве не видно было, что кухуяк после просмотра в обоссаных трусах концовку матч досуживал?
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Кирилл Михайлов
1678911285
Позорное судейство, которое испортило матч и чудом не повлияло на исход. КАК он не поставил пенальти?
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Александр.Т.
1678912097
Может ему в ухо шептал не арбитр с вар ?)))) а банданы с Петербурга)))))))
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Krics
1678912305
Гуляй Россия и плач Европа с судейством полная ж*п*.
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Koni_Best_1
1678948785
У них просто вар отключается неожиданно, когда игроки зенита правила нарушают в штарфной, ну че вы ей богу
Ответить
cska1948
1678949352
Большое количество спорных решений футбольных арбитров может говорить только об одном - КОРРУПЦИЯ брат, КОРРУПЦИЯ.
Ответить
mahan
1678961932
Да всем уже давно всё понятно. Что Зенит без помощи судей не может ничего выиграть. Наш футбол деградирует всё сильнее это обидно.
Ответить
nik55
1679038416
помойка без помощи судей----0 как и тренер
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