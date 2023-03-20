Хави ответил на слова Анчелотти о судействе в матче «Барса» – «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил эпизод с отмененным голом «Реала».
- Каталонцы победили в Эль-Класико – 2:1.
- На 81-й минуте при счете 1:1 судья отменил гол Марко Асенсио.
- Причина – положение вне игры. Для его определения потребовалась система VAR.
- Тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал это решение сомнительным.
«Офсайд был очевидным. Это научный факт. Я удивлен, что у Анчелотти возникли сомнения. Тут двух мнений быть не может.
Мне нравится система VAR, потому что она делает футбол справедливее, особенно в случаях с офсайдами», – сказал Хави.
«Бaрселона» обыграла «Реaл» – а у кого больше побед в истории Эль Класико?