Хави ответил на слова Анчелотти о судействе в матче «Барса» – «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил эпизод с отмененным голом «Реала».

Каталонцы победили в Эль-Класико – 2:1.

На 81-й минуте при счете 1:1 судья отменил гол Марко Асенсио.

Причина – положение вне игры. Для его определения потребовалась система VAR.

Тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал это решение сомнительным.

«Офсайд был очевидным. Это научный факт. Я удивлен, что у Анчелотти возникли сомнения. Тут двух мнений быть не может.

Мне нравится система VAR, потому что она делает футбол справедливее, особенно в случаях с офсайдами», – сказал Хави.

«Бaрселона» обыграла «Реaл» – а у кого больше побед в истории Эль Класико?