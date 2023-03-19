Смородская считает, что трансфер Дзюбы в «Локо» уже оправдал себя

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская довольна преображением московской команды этой весной.

«Стоит отметить, что «Локомотив» смотрится довольно уверено. Видно, что это сплоченная команда. Зону вылета покинули, болельщикам теперь поспокойнее будет.

Результативность Дзюбы? Можно сказать, что его трансфер уже себя оправдал. Артем успешно влился в «Локомотив». Главное, чтобы его спортивной злости и мотивации хватило на оставшиеся матчи», – сказала Смородская.

«Локо» поднялся на 11-е место в РПЛ.

Дзюба забил за «Локо» четыре гола в трех матчах.

Очень рано такое говорить, но «Локо» меняется. У него появился характер – и это круто