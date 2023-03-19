«Барселона» и «Реал» сыграют в матче 26-го тура Примеры. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу». Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Стартовые составы:
- ЦСКА: тер Штеген, Араухо, Кунде, Бальде, Кристенсен, Бускетс, де Йонг, Роберто, Рафинья, Левандовски, Гави.
- Зенит: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Кроос, Модрич, Камавинга, Винисиус, Бензема, Вальверде.
Судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
- Матчей в сезоне: 15
- Желтые карточки: 70 (4,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 4
- Фолы в среднем за матч: 20
Игра первого круга в Мадриде завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала»
Коэффициенты:
- Победа «Барсы» – 2.30
- Ничья – 3.69
- Победа «Реала» – 3.35
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»