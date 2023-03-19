«Барселона» и «Реал» сыграют в матче 26-го тура Примеры. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу». Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Стартовые составы:

ЦСКА : тер Штеген, Араухо, Кунде, Бальде, Кристенсен, Бускетс, де Йонг, Роберто, Рафинья, Левандовски, Гави.

: тер Штеген, Араухо, Кунде, Бальде, Кристенсен, Бускетс, де Йонг, Роберто, Рафинья, Левандовски, Гави. Зенит: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Кроос, Модрич, Камавинга, Винисиус, Бензема, Вальверде.

Судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)

Матчей в сезоне: 15

Желтые карточки: 70 (4,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 4

Фолы в среднем за матч: 20

Игра первого круга в Мадриде завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала»

Коэффициенты:

Победа «Барсы» – 2.30

Ничья – 3.69

Победа «Реала» – 3.35

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Барселона – Реал