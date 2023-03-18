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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Барселона» – «Реал»: 26 тур Примера, 19 марта 2023

    «Барселона» и «Реал» сыграют в матче 26-го тура Примеры. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу». Начало – в 23:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)

    • Матчей в сезоне: 15
    • Желтые карточки: 70 (4,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 4
    • Фолы в среднем за матч: 20

    Игра первого круга в Мадриде завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала»

    Коэффициенты:

    • Победа «Барсы» – 2.30
    • Ничья – 3.69
    • Победа «Реала» – 3.35

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Барселона – Реал

    Источник: «Бомбардир»

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    18.03.2023 13:38
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