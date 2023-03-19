«Барселона» и «Реал» сыграют в матче 26-го тура Примеры. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Барса» лидирует в чемпионате с 65 очками. «Реал» занимает второе место с 56 очками.

Игра первого круга в Мадриде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Игра состоится в воскресенье 19 марта.

Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 23:00 мск.

«Барса» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу каталонцев составляет 2,22. На ничью – 3,70. На выигрыш «Реала» можно поставить за 3,20.

Прогноз на матч Барселона – Реал