Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Где смотреть матч «Барселона» – «Реал»: 6 тур Примера, 19 марта 2023

    «Барселона» и «Реал» сыграют в матче 26-го тура Примеры. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу».

    Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    «Барса» лидирует в чемпионате с 65 очками. «Реал» занимает второе место с 56 очками.

    Игра первого круга в Мадриде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

    • Игра состоится в воскресенье 19 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 23:00 мск.

    «Барса» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу каталонцев составляет 2,22. На ничью – 3,70. На выигрыш «Реала» можно поставить за 3,20.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2023 12:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11