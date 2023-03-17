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    Глава «Акрона» уверен в победе над «Динамо»

    Владелец «Акрона» из Первой лиги Павел Морозов отреагировал на итог жеребьевки 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Тольяттинцы сыграют в Москве с «Динамо».

    — У вас были предпочтения в состоявшейся в пятницу жеребьевке полуфиналов?

    — Нет. Общее мнение всех в клубе было таково: после «Локомотива» неважно, с кем будет следующий матч. В турнире остались действительно лучшие. Другой вопрос, что мы, конечно, хотели играть дома, в Жигулевске, потому что каждая такая игра, как с «Торпедо» или «Локомотивом», — это праздник для болельщиков нашего клуба. Но на этот раз — не судьба.

    «Динамо» — на мой взгляд, самый сильный соперник из всех возможных вариантов в Пути регионов. Все видели его победу над «Зенитом» на предыдущем этапе Кубка, причем в последние двадцать минут динамовцы очень прибавили. Да и в целом эта команда мне очень симпатична — быстрая, атакующая.

    — Понимаю, что вопрос может прозвучать глупо — но сколько процентов даете на проход «Акрона» дальше?

    — Мы уверены в победе!

    • «Акрон» в этом розыгрыше Кубка России уже прошел 2 клуба РПЛ: «Торпедо» и «Локомотив».
    • Тольяттинцы идут в Первой лиге 13-ми.
    • Матч «Динамо» – «Акрон» состоится в 1-ю декаду апреля.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    17.03.2023 20:59
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