Глава «Акрона» уверен в победе над «Динамо»

Владелец «Акрона» из Первой лиги Павел Морозов отреагировал на итог жеребьевки 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Тольяттинцы сыграют в Москве с «Динамо».

— У вас были предпочтения в состоявшейся в пятницу жеребьевке полуфиналов?

— Нет. Общее мнение всех в клубе было таково: после «Локомотива» неважно, с кем будет следующий матч. В турнире остались действительно лучшие. Другой вопрос, что мы, конечно, хотели играть дома, в Жигулевске, потому что каждая такая игра, как с «Торпедо» или «Локомотивом», — это праздник для болельщиков нашего клуба. Но на этот раз — не судьба.

«Динамо» — на мой взгляд, самый сильный соперник из всех возможных вариантов в Пути регионов. Все видели его победу над «Зенитом» на предыдущем этапе Кубка, причем в последние двадцать минут динамовцы очень прибавили. Да и в целом эта команда мне очень симпатична — быстрая, атакующая.

— Понимаю, что вопрос может прозвучать глупо — но сколько процентов даете на проход «Акрона» дальше?

— Мы уверены в победе!