Смородская ответила на обвинения Фернандеша в давлении и шпионаже

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова Мануэля Фернандеша.
Португалец обвинил ее в давлении и шпионаже.
«Не хочу в этом копаться. Но никакие рандомные анализы крови он не делал!
Шпионили за ним? Нам что, делать больше нечего!? Один раз, когда он не явился на тренировку, к нему поехали, и на этом все», – сказала Смородская.
- Фернандеш был в «Локо» в 2014-2019 годах.
- Он провел за команду 103 матча в РПЛ, забил 25 голов.
- Сейчас 37-летний португалец в иранском «Сепахане».
Источник: «Спорт-Экспресс»