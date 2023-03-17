Смородская ответила на обвинения Фернандеша в давлении и шпионаже

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова Мануэля Фернандеша.

Португалец обвинил ее в давлении и шпионаже.

«Не хочу в этом копаться. Но никакие рандомные анализы крови он не делал!

Шпионили за ним? Нам что, делать больше нечего!? Один раз, когда он не явился на тренировку, к нему поехали, и на этом все», – сказала Смородская.