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    Смородская ответила на обвинения Фернандеша в давлении и шпионаже

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова Мануэля Фернандеша.

    Португалец обвинил ее в давлении и шпионаже.

    «Не хочу в этом копаться. Но никакие рандомные анализы крови он не делал!

    Шпионили за ним? Нам что, делать больше нечего!? Один раз, когда он не явился на тренировку, к нему поехали, и на этом все», – сказала Смородская.

    • Фернандеш был в «Локо» в 2014-2019 годах.
    • Он провел за команду 103 матча в РПЛ, забил 25 голов.
    • Сейчас 37-летний португалец в иранском «Сепахане».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2023 16:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67562

      portero 6 часов назад

      Неинтересно... с Заремой даешь битву на стадионе!!!!
      Ну или хотя бы шоу на тв для любителей "говна"...

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      Рейтинг: +346

      dragoff 7 часов назад

      Эта дура думает, что она такой прекрасный управленец, с удовольствием раздает интервью и рассказывает весь тот бред и дичь, которую считает нормальным. И в ответ ей прилетает от людей, что на самом деле так не делается и вообще, женщина, шла бы ты на х… к Зареме, борщ варить

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      Рейтинг: +371

      eugen-han 8 часов назад

      Всё просто на самом деле, у португала обычная мания преследования, которая граничит с манией величия, - это синдром с 90-х многим должен быть знаком.

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