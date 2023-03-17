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  • Фернандеш рассказал о давлении Смородской: хотела, чтобы он отказался от зарплаты, заставляла делать анализы и шпионила

Фернандеш рассказал о давлении Смородской: хотела, чтобы он отказался от зарплаты, заставляла делать анализы и шпионила

17 марта 2023, 11:54
2

Экс-полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш прокомментировал слова бывшего президента клуба Ольги Смородской о том, что футболист пропускал тренировки.

«Был период в моeм втором сезоне (2015-2016), когда я играл только в матчах Лиги Европы, всегда был доступен, но сидел на скамейке запасных. Не потому что я не хотел — решение тренера.

Если бы я не появился на тренировке, клуб мог бы расторгнуть мой контракт, потому что это нарушение контракта. Ольга хотела, чтобы я отказался от денег из декабрьской зарплаты из-за обменного курса. И я сказал «нет».

Она должна сказать, что заставляла меня делать рандомные анализы крови утром перед тренировкой, и люди шпионили за мной, даже просили моего швейцара связаться с клубом, если он увидит что-то подозрительное. В конце концов Ольга должна объяснить, почему она покинула клуб под обвинениями в краже денег от трансферов.

То, что я оставил в «Локомотиве», осталось там в виде титулов и достижений, и большая часть этого была после того, как она ушла. Это не совпадение. Тот факт, что она всe ещe говорит обо мне спустя столько лет, забавен и печален одновременно», — сказал Фернандеш.

  • Фернандеш был в «Локо» в 2014-2019 годах.
  • Он провел за команду 103 матча в РПЛ, забил 25 голов.
  • Сейчас 37-летний португалец в иранском «Сепахане».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль Смородская Ольга
Комментарии (2)
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portero
1679043696
Вот что она хотела, чтоб трахнул или денег отжать????
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Ниф-Ниф
1679043958
Нехорошо, гражданка Смородская!
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