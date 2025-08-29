Экс-легионер «Локомотива»: «Деньги были основным стимулом при переходе»

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш признался, что перешел в московский клуб из-за денег.
– Контракт в «Локомотиве» – самый большой в твоей карьере?
– Да. И честно: если бы не финансовая мотивация, то не переезжал бы в Россию, а остался бы в Турции. Там я отлично знал клуб, город и страну.
Деньги были основным стимулом при переходе в «Локо». Люди не всегда это понимают. Для них футбол – это про эмоции. А для футболистов – работа.
– Объясни.
– В футболе, да и в любой другой профессии, как? Тебе поступает более выгодное предложение, обычно с повышением зарплаты – и ты обычно соглашаешься.
Но если ты приехал из-за денег и при этом показываешь достойную игру – никто не посмеет показывать на тебя пальцем.
- Фернандеш выступал за «Локо» с 2014 по 2019 год.
- Он забил 34 гола и сделал 29 ассистов в 144 матчах.
Источник: Sport24