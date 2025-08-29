Экс-легионер «Локомотива»: «Деньги были основным стимулом при переходе»

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш признался, что перешел в московский клуб из-за денег.

– Контракт в «Локомотиве» – самый большой в твоей карьере?

– Да. И честно: если бы не финансовая мотивация, то не переезжал бы в Россию, а остался бы в Турции. Там я отлично знал клуб, город и страну.

Деньги были основным стимулом при переходе в «Локо». Люди не всегда это понимают. Для них футбол – это про эмоции. А для футболистов – работа.

– Объясни.

– В футболе, да и в любой другой профессии, как? Тебе поступает более выгодное предложение, обычно с повышением зарплаты – и ты обычно соглашаешься.

Но если ты приехал из-за денег и при этом показываешь достойную игру – никто не посмеет показывать на тебя пальцем.