  Экс-легионер «Локомотива»: «Деньги были основным стимулом при переходе»

Сегодня, 19:10
3

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш признался, что перешел в московский клуб из-за денег.

– Контракт в «Локомотиве» – самый большой в твоей карьере?

– Да. И честно: если бы не финансовая мотивация, то не переезжал бы в Россию, а остался бы в Турции. Там я отлично знал клуб, город и страну.

Деньги были основным стимулом при переходе в «Локо». Люди не всегда это понимают. Для них футбол – это про эмоции. А для футболистов – работа.

– Объясни.

– В футболе, да и в любой другой профессии, как? Тебе поступает более выгодное предложение, обычно с повышением зарплаты – и ты обычно соглашаешься.

Но если ты приехал из-за денег и при этом показываешь достойную игру – никто не посмеет показывать на тебя пальцем.

  • Фернандеш выступал за «Локо» с 2014 по 2019 год.
  • Он забил 34 гола и сделал 29 ассистов в 144 матчах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (3)
АК 68
1756486270
Странно, а все то думали, что ты, португалец, с детства мечтал играть за Локомотив, ты так любил этот клуб и РЖД, что сразу же согласился перейти.
Ответить
erybov1965
1756491177
Зато не юлит и все говорит как есть.
Ответить
