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    Лига Европы. «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Севилья» вышли в следующий раунд

    Завершились еще три ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.

    «Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Бетис» – 1:0.

    «Ювентус» в гостях обыграл «Фрайбург» – 2:0.

    «Севилья» в Турции уступила «Фенербахче» – 0:1.

    «МЮ», «Ювентус» и «Севилья» стали четвертьфиналистами турнира.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

    Бетис (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Рэшфорд, 56.

    Первый матч – 1:4.

    Фрайбург (Германия) – Ювентус (Италия) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Влахович (с пенальти), 45; 0:2 – Кьеза, 90+5.

    Удаление: Гульде, 44 – нет.

    Первый матч – 0:1.

    Фенербахче (Турция) – Севилья (Испания) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Валенсия (с пенальти), 41.

    Первый матч – 0:2.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.03.2023 22:52
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