Лига Европы. «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Севилья» вышли в следующий раунд

Завершились еще три ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.
«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Бетис» – 1:0.
«Ювентус» в гостях обыграл «Фрайбург» – 2:0.
«Севилья» в Турции уступила «Фенербахче» – 0:1.
«МЮ», «Ювентус» и «Севилья» стали четвертьфиналистами турнира.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи
Бетис (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Рэшфорд, 56.
Первый матч – 1:4.
Фрайбург (Германия) – Ювентус (Италия) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Влахович (с пенальти), 45; 0:2 – Кьеза, 90+5.
Удаление: Гульде, 44 – нет.
Первый матч – 0:1.
Фенербахче (Турция) – Севилья (Испания) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Валенсия (с пенальти), 41.
Первый матч – 0:2.
Источник: «Бомбардир»