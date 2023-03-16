Сантос прокомментировал незабитый пенальти в послематчевой серии с «Динамо»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос подвел итоги проигранного кубкового матча с «Динамо».
- Основное время завершилось ничьей 1:1.
- В серии пенальти динамовцы победили со счетом 5:4.
- Удар Сантоса парировал вратарь Игорь Лещук.
– Момент с пенальти, который вы исполнили. Что не получилось: вратарь хорошо сыграл или удар был не лучшим?
– Пенальти – это лотерея. Я выбрал сторону, вратарь тоже принял для себя решение. Если бы он прыгнул в другой угол, мы бы сейчас обсуждали другой результат.
Так получилось, что наши мысли совпали, ему удалось отразить этот удар и мы проиграли. Очень грустно.
Повторюсь, не только победы дают пищу для размышлений, в поражениях еe еще больше. Нужно сделать выводы и идти дальше.
Источник: сайт «Зенита»