Сантос прокомментировал незабитый пенальти в послематчевой серии с «Динамо»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос подвел итоги проигранного кубкового матча с «Динамо».

Основное время завершилось ничьей 1:1.

В серии пенальти динамовцы победили со счетом 5:4.

Удар Сантоса парировал вратарь Игорь Лещук.

– Момент с пенальти, который вы исполнили. Что не получилось: вратарь хорошо сыграл или удар был не лучшим?

– Пенальти – это лотерея. Я выбрал сторону, вратарь тоже принял для себя решение. Если бы он прыгнул в другой угол, мы бы сейчас обсуждали другой результат.

Так получилось, что наши мысли совпали, ему удалось отразить этот удар и мы проиграли. Очень грустно.

Повторюсь, не только победы дают пищу для размышлений, в поражениях еe еще больше. Нужно сделать выводы и идти дальше.