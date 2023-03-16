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    Какой вы футболист?

    Сантос прокомментировал незабитый пенальти в послематчевой серии с «Динамо»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос подвел итоги проигранного кубкового матча с «Динамо».

    • Основное время завершилось ничьей 1:1.
    • В серии пенальти динамовцы победили со счетом 5:4.
    • Удар Сантоса парировал вратарь Игорь Лещук.

    – Момент с пенальти, который вы исполнили. Что не получилось: вратарь хорошо сыграл или удар был не лучшим?

    – Пенальти – это лотерея. Я выбрал сторону, вратарь тоже принял для себя решение. Если бы он прыгнул в другой угол, мы бы сейчас обсуждали другой результат.

    Так получилось, что наши мысли совпали, ему удалось отразить этот удар и мы проиграли. Очень грустно.

    Повторюсь, не только победы дают пищу для размышлений, в поражениях еe еще больше. Нужно сделать выводы и идти дальше.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4043

      Kollljan 1 час назад

      Трагедии нет. Играйте дальше. У вас значительно больше удачных матчей чем неудачных.

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      Рейтинг: +67538

      portero 1 час назад

      Короче Сантос не смотрел на воротчика, в пробил плохо.... уставший он какой-то быд перед ударом.

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      Рейтинг: +4901

      neveldomha > portero 1 час назад

      Кузяев пробил еще хуже. А на само деле ошибочно было включать Сантоса в первую пятерку бьющих. У него игра с самого начала не задалась, так же как и у Кузяева.

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