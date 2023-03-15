«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью (2:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

В составе самарского клуба отличились Владимир Писарский и Дмитрий Цыпченко. У ЦСКА забили Хесус Медина и Федор Чалов.

Три дня назад ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ со счетом 4:0.

Ответный матч пройдет 5 апреля в Москве.

Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Первый матч

Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Медина, 46; 1:1 – Писарский, 49; 2:1 – Цыпченко, 64; 2:2 – Чалов, 76.

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