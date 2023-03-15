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    Fonbet Кубок России. «Крылья» сыграли вничью с ЦСКА (2:2) после 0:4 в чемпионате 3 дня назад

    «Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью (2:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    В составе самарского клуба отличились Владимир Писарский и Дмитрий Цыпченко. У ЦСКА забили Хесус Медина и Федор Чалов.

    Три дня назад ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ со счетом 4:0.

    Ответный матч пройдет 5 апреля в Москве.

    Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Первый матч

    Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Медина, 46; 1:1 – Писарский, 49; 2:1 – Цыпченко, 64; 2:2 – Чалов, 76.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.03.2023 19:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100928

      zigbert 14 часов назад

      Крылышки только в начале матча выглядели слабо но потом игра выравнялась и пошла на встречных курсах. В итоге боевая ничья.

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      Рейтинг: +1450

      ScarlettOgusania 16 часов назад

      Крылья молодцы! жаль, гол-красавец Бейла не засчитали

      1
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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 17 часов назад

      Как обычно ЦСКА играет один тайм

      0
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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 17 часов назад

      Огненный матч.
      Чем-то напоминал игры молодёжных команд.
      Да почему напоминал-то?
      В основном юнцы и были на поле с обеих сторон.
      Болел, естественно, за Крылья и правильно сделал: у них ИГРА есть, в отличие от ЦСКА.
      Жаль. Очень жаль, что не выиграли. По ИГРЕ вполне заслуживали победы.
      Жду второй матч. Уже в Москве.

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      Рейтинг: +1339

      САНЁК17 17 часов назад

      Крылышки играли чем коней,не смотря три самых лучших супер-пупер защитников ЦСКА

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      Рейтинг: +1434

      Fialet > САНЁК17 16 часов назад

      А по русски?

      2
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      Рейтинг: +840

      АКМ-74У > Fialet 16 часов назад

      Саньки по другому не умеют ))

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      Рейтинг: +1339

      САНЁК17 > Fialet 15 часов назад

      Сорянчик:)я пропустил слова…… играли (ЛУЧШЕ)чем коней

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