«Крылья Советов» – ЦСКА: стартовые составы на 1/2 финала Fonbet Кубка России

«Крылья Советов» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
- Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена»
- Начало – в 17:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Фернандо, Витюгов, Ежов, Гарре, Цыпченко, Писарский.
ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Зделар, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Медина, Чалов, Заболотный.
Источник: «Бомбардир»