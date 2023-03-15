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    «Крылья Советов» – ЦСКА: стартовые составы на 1/2 финала Fonbet Кубка России

    «Крылья Советов» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    • Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена»
    • Начало – в 17:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    «Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Фернандо, Витюгов, Ежов, Гарре, Цыпченко, Писарский.

    ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Зделар, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Медина, Чалов, Заболотный.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.03.2023 16:32
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