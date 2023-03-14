«Не нужен даже протест»: Федотов предрек исключение «Локомотива» из Fonbet Кубка России

Бывший судья Игорь Федотов уверен, что «Локомотив» исключат из Fonbet Кубка России за участие Дмитрия Баринова в матче с «Акроном».

«Локомотив» получит техническое поражение в матче с «Акроном» и вылетит из Кубка России. Тут не нужен даже протест соперника.

Баринов действительно получил по карточке в последних кубковых матчах со «Спартаком». Начальник команды, бывший арбитр Кузнецов, видимо, забыл, что по регламенту турнира для дисквалификации нужно две карточки, а не четыре.

Перед игрой с «Акроном» ничего не сгорало, а Баринов вышел на поле. Значит, засчитают техническое поражение.

Ответственность понесeт клуб и начальник команды. Судьи карточки сейчас не считают, тут они не виноваты – получили протоколы, и всe», – сказал Федотов.