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    Какой вы футболист?

    «Не нужен даже протест»: Федотов предрек исключение «Локомотива» из Fonbet Кубка России

    Бывший судья Игорь Федотов уверен, что «Локомотив» исключат из Fonbet Кубка России за участие Дмитрия Баринова в матче с «Акроном».

    «Локомотив» получит техническое поражение в матче с «Акроном» и вылетит из Кубка России. Тут не нужен даже протест соперника.

    Баринов действительно получил по карточке в последних кубковых матчах со «Спартаком». Начальник команды, бывший арбитр Кузнецов, видимо, забыл, что по регламенту турнира для дисквалификации нужно две карточки, а не четыре.

    Перед игрой с «Акроном» ничего не сгорало, а Баринов вышел на поле. Значит, засчитают техническое поражение.

    Ответственность понесeт клуб и начальник команды. Судьи карточки сейчас не считают, тут они не виноваты – получили протоколы, и всe», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.03.2023 18:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3638

      anatolich72 14 марта, 19:14

      Если так, то сами налажали, все прописано и ВАР не нужен.

      0
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 14 марта, 19:12

      Поздравляю Акрон с приходом дальше в Кубке, молодцы парни

      2
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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 14 марта, 19:06

      Кругом один бардак, что только не придумают в этом кубке, около футбольная жизнь некогда кубка россии, вот чинуши хотят лучше а все через задницу, вот так и вся наша жизнь, законы для людей, чтобы лучше жили, а думские депутаты в масле, ох уж эти избранники народа

      0
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      Рейтинг: +12560

      R_a_i_n 14 марта, 18:58

      Жесть...

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