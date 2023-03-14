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  • «Свой сворует меньше, чем чужой»: аудиторы проверяют деятельность гендиректора «Спартака» Мележикова

«Свой сворует меньше, чем чужой»: аудиторы проверяют деятельность гендиректора «Спартака» Мележикова

14 марта 2023, 15:51
4

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков может покинуть занимаемый пост.

По информации телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» (более 576 тысяч подписчиков), у владельцев московского клуба есть вопросы к деятельности менеджера.

«Аудиторы, нанятые владельцами «Спартака», выявили массу сторонних доходов Мележикова, которые были завязаны на контракты с клубом.

После проверки с «Открытие Банк Арены» убрали ЧОП [частное охранное предприятие], подконтрольный Мележикову. «Лукойл» постепенно зачищает поляну от структур и людей, подконтрольных Мележикову.

Источник также сообщил, что экс-владелец «Спартака» Леонид Федун в беседах с партнерами открыто называл Мележикова вором, но как любил говорить Федун: «Свой сворует меньше, чем чужой».

У боссов «Лукойла» видимо другое видение, и они решили закрывать этот вопрос как умеют. По информации от источника, под генеральным директором «Спартака» шатается кресло.

Мележиков, очевидно, рассчитывает на поддержку прикормленных им фанатов из группировки Supporters Group, в частности Валентина Коршунова, которому он практически бесплатно сдает одно из центральных помещений под магазин атрибутики, который не приносит прибыли, это крайне невыгодно для «Спартака».

Так и до уголовного недалеко. Скоро история подойдeт к своему концу», – пишет «ВЧК-ОГПУ».

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Источник: телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»
Россия. Премьер-лига Спартак Мележиков Евгений
Комментарии (4)
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Эном айс
1678799924
"Тебя посодют. А ты не воруй.!" -- Бомба развлекается)
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ivany4
1678800656
Навальнята развлекаются. Мозгов так и не прибавилось. Бомбардир, может хватит чушь собирать, то про какие-то бабские разборки, то как бабы себя рекламируют, то про скандалы. Может все же о футболе. Уже и так нормальные люди разбежались. Специально пробежался по подобным ресурсам, только здесь такая хрень.(((
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Koni_Best_1
1678803260
Стал неугодне начали проверять, классика же, там вор на воре, каждого можно проверять
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АКС-74У
1678832376
Так вот какие фанаты у Спартака!!! И у лохов тоже, Смородская недавно рассказывала. А у Динамо и ЦСКА всё также устроено, расскажите?
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