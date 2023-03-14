«Свой сворует меньше, чем чужой»: аудиторы проверяют деятельность гендиректора «Спартака» Мележикова

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков может покинуть занимаемый пост.

По информации телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» (более 576 тысяч подписчиков), у владельцев московского клуба есть вопросы к деятельности менеджера.

«Аудиторы, нанятые владельцами «Спартака», выявили массу сторонних доходов Мележикова, которые были завязаны на контракты с клубом.

После проверки с «Открытие Банк Арены» убрали ЧОП [частное охранное предприятие], подконтрольный Мележикову. «Лукойл» постепенно зачищает поляну от структур и людей, подконтрольных Мележикову.

Источник также сообщил, что экс-владелец «Спартака» Леонид Федун в беседах с партнерами открыто называл Мележикова вором, но как любил говорить Федун: «Свой сворует меньше, чем чужой».

У боссов «Лукойла» видимо другое видение, и они решили закрывать этот вопрос как умеют. По информации от источника, под генеральным директором «Спартака» шатается кресло.

Мележиков, очевидно, рассчитывает на поддержку прикормленных им фанатов из группировки Supporters Group, в частности Валентина Коршунова, которому он практически бесплатно сдает одно из центральных помещений под магазин атрибутики, который не приносит прибыли, это крайне невыгодно для «Спартака».

Так и до уголовного недалеко. Скоро история подойдeт к своему концу», – пишет «ВЧК-ОГПУ».