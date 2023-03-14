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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Свой сворует меньше, чем чужой»: аудиторы проверяют деятельность гендиректора «Спартака» Мележикова

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков может покинуть занимаемый пост.

    По информации телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» (более 576 тысяч подписчиков), у владельцев московского клуба есть вопросы к деятельности менеджера.

    «Аудиторы, нанятые владельцами «Спартака», выявили массу сторонних доходов Мележикова, которые были завязаны на контракты с клубом.

    После проверки с «Открытие Банк Арены» убрали ЧОП [частное охранное предприятие], подконтрольный Мележикову. «Лукойл» постепенно зачищает поляну от структур и людей, подконтрольных Мележикову.

    Источник также сообщил, что экс-владелец «Спартака» Леонид Федун в беседах с партнерами открыто называл Мележикова вором, но как любил говорить Федун: «Свой сворует меньше, чем чужой».

    У боссов «Лукойла» видимо другое видение, и они решили закрывать этот вопрос как умеют. По информации от источника, под генеральным директором «Спартака» шатается кресло.

    Мележиков, очевидно, рассчитывает на поддержку прикормленных им фанатов из группировки Supporters Group, в частности Валентина Коршунова, которому он практически бесплатно сдает одно из центральных помещений под магазин атрибутики, который не приносит прибыли, это крайне невыгодно для «Спартака».

    Так и до уголовного недалеко. Скоро история подойдeт к своему концу», – пишет «ВЧК-ОГПУ».

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    Источник: телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»

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    14.03.2023 15:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +840

      АКМ-74У 22 часа назад

      Так вот какие фанаты у Спартака!!! И у лохов тоже, Смородская недавно рассказывала.
      А у Динамо и ЦСКА всё также устроено, расскажите?

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      Рейтинг: +795

      кaстрюлька 14 марта, 18:46

      Свини стырят фсё. Жевотные жи, что с них вазьмёшь ?

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      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 14 марта, 17:14

      Стал неугодне начали проверять, классика же, там вор на воре, каждого можно проверять

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 14 марта, 17:06

      Придёт другой ворюга. Там мазутного бобла видимо-невидимо. Фердун уже 2 лярда вбухал в мазутный проект и всё впустую. Половину растащили. Фигли, не своё, не жалко. Сидит такой на мазутной трубе, по которой качают народные недра и кричит буржуин: - Моё, частное. Гыгыгы

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      Рейтинг: +10587

      ivany4 14 марта, 16:30

      Навальнята развлекаются. Мозгов так и не прибавилось.
      Бомбардир, может хватит чушь собирать, то про какие-то бабские разборки, то как бабы себя рекламируют, то про скандалы.
      Может все же о футболе. Уже и так нормальные люди разбежались.
      Специально пробежался по подобным ресурсам, только здесь такая хрень.(((

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > ivany4 14 марта, 16:33

      А чё за суета ? Был бы на месте Мележикова Медведев , ты бы тут первый скакал от радости и полый "справедливого гнева".

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      Рейтинг: +10587

      ivany4 > Barmaleushka 14 марта, 16:48

      Я сплетни не комментирую.
      Ты зайди на канал, кстати базируется на болотах, почитай что там про "культурную столицу" пишут.
      А сколько своровал медведь в прошлом году писали, но потом газпрем списал на непредвиденные расходы. Кстати, воровал из средств предназначавшихся к заносу судьям. Вот некоторые "подготовленные победы" и не сложились.))))

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      Рейтинг: +8102

      nik55 > Barmaleushka 14 марта, 17:22

      ты лучше мюллеру зализывай

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > nik55 14 марта, 19:16

      "Лучше" тебя никто не зализывает .

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > ivany4 14 марта, 19:19

      "Я сплетни не комментирую". КАНЕЕЕШНА ! Ты ими интересуешься очень живо .)))

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      Рейтинг: +3219

      Эном айс 14 марта, 16:18

      "Тебя посодют. А ты не воруй.!"
      --
      Бомба развлекается)

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