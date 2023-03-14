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    Азар: «Я не разговариваю с Анчелотти»

    Полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал о взаимоотношениях с главным тренером мадридского клуба Карло Анчелотти.

    «Что может заставить меня передумать доиграть в «Реале» до окончания контракта? Не знаю. Все, о чем я думаю, это футбол. Поэтому я даже не думаю об уходе.

    В глубине души думаю: «Я могу внести свой вклад». Извините, это все. Если я внесу небольшой вклад в успехи команды, болельщики снова поверят в меня. Они могут сказать себе, что совершили ошибку, перестав считать меня частью команды. Мне нужны только игровое время.

    Между нами с Анчелотти есть уважение. Но я не собираюсь говорить, что мы разговариваем друг с другом, потому что мы этого не делаем.

    Но между нами всегда будет уважение. Даже если он не выпустит меня в следующем матче, я должен уважать такого парня, как Карло Анчелотти. Из-за того, что он представляет для футбола, чего он добился в своей карьере», – цитирует Азара RTBF.

    • Контракт Азара с «Реалом» истекает летом 2024.
    • Бельгиец провел 7 матчей за клуб в этом сезоне, забил 1 гол и отдал ассист.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.03.2023 10:24
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