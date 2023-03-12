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  • В «Волге» опасаются, что броски бананами на стадионе повторятся: «Человек может снова прийти – мы без Fan ID»

В «Волге» опасаются, что броски бананами на стадионе повторятся: «Человек может снова прийти – мы без Fan ID»

12 марта 2023, 23:38
9

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов отреагировал на задержание болельщика, бросившего банан в полузащитника «Зенита» Вендела во матча Кубка России в Ульяновске.

  • КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей.
  • Полиция составила административный протокол на бросившего банан человека.
  • Его обвинили в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
  • Болельщик объяснил свой поступок эмоциями.

«Клуб всячески помогал полиции в поимке нарушителя. Мы сотрудничали с делом, давали всю нужную информацию.

К сожалению, этот человек может прийти снова, так как мы без Fan ID. В пояснительной записке к КДК мы писали, что клуб не защищен от подобного в будущем. Нарушителю грозит максимум административка, на большем мы настоять не можем.

Возможно, полиция сможет ограничить его в матчах, но если нет, то он сможет вернуться на матчи», – заявил Савинов.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: Sport24
Россия. Кубок Волга Зенит Вендел
Комментарии (9)
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DeStar
1678654719
о, вот и причина "в копилку" фай айди. банан кинули - все. на матчи ходить нельзя) бычок мимо урны - на улицу выходить нельзя в магазине уронил пиво с этого стенда - в магазин ходить нельзя)
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GermanVo
1678654919
Фу, какая мерзость. Лизнул так лизнул. Как же вы бедные без фануйди то раньше играли??? Сам наверное и кинул банан, чтоб шумиху поднять. Хотя, что не сделаешь ради любимой команды.
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Napaleon Banapart
1678655427
Попросите уже сами о введении этой лабуды на вашем стадионе. Пока о вас говорят пользуйтесь моментом... )
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Добрый Бобер
1678677551
Прогиб засчитан.
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Enter2006
1678677716
Нагибайся сильнее Олег.. сильнее. и банан принесли и презерватив тоже...
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R_a_i_n
1678686295
Волгу прогнули конкретно. Не с тем соперником банан вы кинули, не с тем.
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nemolod
1678687903
Просто запретите проносить бананы на стадион,пусть приносят краковскую колбасу с пивом!
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Persona_non_Grata
1678731258
О, УЖАС - ОН СМОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ !!! ))) Да еще с транспарантом - " i'm back " )))
Ответить
Persona_non_Grata
1678731638
Люди, подскажите где можно заказать майку с моей символикой "Persona_non_Grata", с бананом в руке и надписью " i'm be back " )))
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