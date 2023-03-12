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    Какой вы футболист?

    В «Волге» опасаются, что броски бананами на стадионе повторятся: «Человек может снова прийти – мы без Fan ID»

    Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов отреагировал на задержание болельщика, бросившего банан в полузащитника «Зенита» Вендела во матча Кубка России в Ульяновске.

    • КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей.
    • Полиция составила административный протокол на бросившего банан человека.
    • Его обвинили в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
    • Болельщик объяснил свой поступок эмоциями.

    «Клуб всячески помогал полиции в поимке нарушителя. Мы сотрудничали с делом, давали всю нужную информацию.

    К сожалению, этот человек может прийти снова, так как мы без Fan ID. В пояснительной записке к КДК мы писали, что клуб не защищен от подобного в будущем. Нарушителю грозит максимум административка, на большем мы настоять не можем.

    Возможно, полиция сможет ограничить его в матчах, но если нет, то он сможет вернуться на матчи», – заявил Савинов.

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    Источник: Sport24

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    12.03.2023 23:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 14 марта, 12:06

      Человек этот приедет из Питера вместе с Зенитом. В следующем сезоне...)))

      0
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      Рейтинг: +21256

      Persona_non_Grata 13 марта, 21:20

      Люди, подскажите где можно заказать майку с моей символикой "Persona_non_Grata", с бананом в руке и надписью " i'm be back " )))

      1
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      Рейтинг: +21256

      Persona_non_Grata 13 марта, 21:14

      О, УЖАС - ОН СМОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ !!! )))
      Да еще с транспарантом - " i'm back " )))

      2
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      Рейтинг: +2866

      nemolod 13 марта, 09:11

      Просто запретите проносить бананы на стадион,пусть приносят краковскую колбасу с пивом!

      2
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      Рейтинг: +12558

      R_a_i_n 13 марта, 08:44

      Волгу прогнули конкретно. Не с тем соперником банан вы кинули, не с тем.

      2
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 13 марта, 06:21

      Нагибайся сильнее Олег.. сильнее. и банан принесли и презерватив тоже...

      3
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 13 марта, 06:19

      Прогиб засчитан.

      4
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      Рейтинг: +125

      Napaleon Banapart 13 марта, 00:10

      Попросите уже сами о введении этой лабуды на вашем стадионе. Пока о вас говорят пользуйтесь моментом... )

      4
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      Рейтинг: +1724

      GermanVo 13 марта, 00:01

      Фу, какая мерзость. Лизнул так лизнул. Как же вы бедные без фануйди то раньше играли??? Сам наверное и кинул банан, чтоб шумиху поднять. Хотя, что не сделаешь ради любимой команды.

      4
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      Рейтинг: +12395

      DeStar 12 марта, 23:58

      о, вот и причина "в копилку" фай айди. банан кинули - все. на матчи ходить нельзя)
      бычок мимо урны - на улицу выходить нельзя
      в магазине уронил пиво с этого стенда - в магазин ходить нельзя)

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