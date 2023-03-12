В «Волге» опасаются, что броски бананами на стадионе повторятся: «Человек может снова прийти – мы без Fan ID»

Человек этот приедет из Питера вместе с Зенитом. В следующем сезоне...)))
Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов отреагировал на задержание болельщика, бросившего банан в полузащитника «Зенита» Вендела во матча Кубка России в Ульяновске.
- КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей.
- Полиция составила административный протокол на бросившего банан человека.
- Его обвинили в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
- Болельщик объяснил свой поступок эмоциями.
«Клуб всячески помогал полиции в поимке нарушителя. Мы сотрудничали с делом, давали всю нужную информацию.
К сожалению, этот человек может прийти снова, так как мы без Fan ID. В пояснительной записке к КДК мы писали, что клуб не защищен от подобного в будущем. Нарушителю грозит максимум административка, на большем мы настоять не можем.
Возможно, полиция сможет ограничить его в матчах, но если нет, то он сможет вернуться на матчи», – заявил Савинов.
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