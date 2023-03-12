В «Волге» опасаются, что броски бананами на стадионе повторятся: «Человек может снова прийти – мы без Fan ID»

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов отреагировал на задержание болельщика, бросившего банан в полузащитника «Зенита» Вендела во матча Кубка России в Ульяновске.

КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей.

Полиция составила административный протокол на бросившего банан человека.

Его обвинили в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Болельщик объяснил свой поступок эмоциями.

«Клуб всячески помогал полиции в поимке нарушителя. Мы сотрудничали с делом, давали всю нужную информацию.

К сожалению, этот человек может прийти снова, так как мы без Fan ID. В пояснительной записке к КДК мы писали, что клуб не защищен от подобного в будущем. Нарушителю грозит максимум административка, на большем мы настоять не можем.

Возможно, полиция сможет ограничить его в матчах, но если нет, то он сможет вернуться на матчи», – заявил Савинов.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?