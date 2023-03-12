Экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов вступился за представителей «ЧВК Редан»,.с которыми конфликтуют футбольные фанаты.

«Я изучил эту тему. Это молодые ребята, поклонники аниме, которые устраивали потасовки в торговых центрах. После чего СМИ начали массово раздувать на них атаку, после чего начались задержания этих подростков.

Хочу обратиться к парням из околофутбола. Давайте так: дети – это всегда дети. Все мы были когда-то молодые. И это поколение, вы знаете, любит все яркое, любит как-то выделяться, но это точно не повод их бить.

Ребят, давайте оставим парней и будем жить дружно. Я вас очень прошу, прислушайтесь ко мне», – сказал Тарасов в видео в соцсети.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?